Üye Girişi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)

13.11.2021 20:56
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı konuk ediyor.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında A Milli Takım, Cebelitarık'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası içinde topu alan Burak'ın şutunu kaleci Coleing tek hamlede kontrol etti.

11. dakikada Burak Yılmaz ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına çalımlarla giren Kerem'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada sağ tarafta topu alan Zeki Çelik, Olivero'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Taca çıkan top sonrasında VAR'a çağrılan Serhiy Boiko, pozisyonu izledikten sonra 22. dakikada Olivero'ya kırmızı kart gösterdi.

31. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Burak'tan seken topla ceza sahası içi sol tarafta buluşan Caner'in şutunda top savunmanın müdahalesiyle dışarı çıktı.

37. dakikada sol tarafta topu alan Burak'ın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Barış'ın vuruşunda top kaleci Coleing'de kaldı.

38. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası dışında topu alan Halil'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

41. dakikada sağ tarafta topu alan Burak'ın ceza sahası içinde yerden ortasında Halil meşin yuvarlağı fileere gönderdi. 3-0

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Serhiy Boiko xx, Volodymyr Volodin xx, Viktor Nyzhnyk xx

Türkiye: Uğurcan xx, Zeki xx, Çağlar xx, Merih xx, Caner xx, Orkun xx, Kerem xxx, Halil xxx, Hakan xxx, Barış Alper xx, Burak xx

Yedekler: Sinan, Ersin, Rıdvan, Mert, Kaan, Berat, Berkan, Taylan, Abdülkadir, Kenan, Serdar

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Cebelitarık: Coleing x, Mouelhi x, Chipolina x, Annesley x, Olivero ?, de Barr x, Wiseman x, Sergeant x, Walker x, Jolley x, Valarino x

Yedekler: Robba, Banda, Chipolina, Barnett, Britto, Hassan, Ronan, Ethan James, Torilla, Casciaro, Styche, Morgan

Teknik Direktör: Julio Ribas

Goller: Kerem (dk. 11), Halil (dk. 39 ve 41) (Türkiye)

Kırmızı kart: Olivero (dk. 22) (Cebelitarık)

Sarı kart: Jolley (Cebelitarık) - İSTANBUL

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı)

Dünya Kupası, Cebelitarık, Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama 19:30 EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi 19:22 Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 18:39 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor 18:23 Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 17:37 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti         
20:22
Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır         
19:24
Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler         
18:59
İstanbul'da gol yağmuru var! Fark her geçen dakika artıyor İstanbul'da gol yağmuru var! Fark her geçen dakika artıyor         
18:37
Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il         
18:07
Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
17:30
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum         
15:30
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem         
14:59
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 21:01:14. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye: 3 Cebelitarık: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement