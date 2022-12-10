Portekiz'in yıldızı maç sonu fena bombaladı: Şimdi Messi'ye kupayı versinler - Son Dakika
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Portekiz'in yıldızı maç sonu fena bombaladı: Şimdi Messi'ye kupayı versinler

10.12.2022 21:11
Portekiz'in yıldızı maç sonu fena bombaladı: Şimdi Messi'ye kupayı versinler

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden Portekiz'den art arda sert açıklamalar geldi. Takımın tecrübeli yıldızı Pepe, maç sonu ateş püskürdü. Arjantinli hakemin maçı katlettiğini söyleyen Pepe, "Messi'nin şikayetleri kabul edilemez. Şimdi onlara kupayı versinler" dedi.

2022 Dünya Kupası'nda Fas destan yazdı. Belçika, Kanada ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan Fas, İspanya ve Portekiz'i eleyerek yarı finale yükseldi.

SİNİRLER GERİLDİ

Portekiz'de Fas mağlubiyeti sonrası art arda sert açıklamalar geldi. Futbolcular, Arjantinli hakeme ateş püskürdü. En sert demeç ise Pepe'den geldi.

Portekiz'in yıldızı maç sonu fena bombaladı: Şimdi Messi'ye kupayı versinler

"KABUL EDİLEMEZ"

Pepe karşılaşmanın ardından Messi ve Arjantin'e yüklendi. Tecrübeli yıldız, "Hollanda-Arjantin maçında yaşananlardan sonra bugün maçı Arjantinli bir hakemin yönetmesi ve Messi'nin şikayetleri kabul edilemez. Gördüklerimden sonra Arjantin'e ve Messi'ye şampiyonluğu verebilirler" dedi.

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Son Dakika Spor Portekiz'in yıldızı maç sonu fena bombaladı: Şimdi Messi'ye kupayı versinler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz'in yıldızı maç sonu fena bombaladı: Şimdi Messi'ye kupayı versinler - Son Dakika
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