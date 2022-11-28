Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti

28.11.2022 16:40
Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti

Dünya Kupası G Grubu'nda Sırbistan'la 3-3 berabere kalan Kamerun, maç sırasında yaşanan olayla sarsıldı. Teknik direktör Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, takımı maçtayken kampı terk etti.

Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor. Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, Katar'ı terk etti.

TAKIMI MAÇTAYKEN AYRILDI

Antrenmanda hocası Song'la tartışan Onana, Sırbistan maçından önce kadro dışı bırakıldı. Onana, Sırbistan maçı oynanırken Katar'ı terk etti.

Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti

ARALARINI BULAMADI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, ikilinin arasını bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uygulanacak yaptırım merak konusu oldu.

YORUMLAR
500
Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti Dünya Kupası'nda kriz! Deneyimli kaleci takımı maçtayken Katar'daki kampı terk etti İsrailli gazeteci Katar'da yaşadıklarını anlattı: Bizi yolun ortasında bırakan taksici kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi İsrailli gazeteci Katar'da yaşadıklarını anlattı: Bizi yolun ortasında bırakan taksici kardeşlerini öldürdüğümüzü ve bizden para almayacağını söyledi Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 kaybeden Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü: 11 gözaltı Dünya Kupası'nda Fas'a 2-0 kaybeden Belçika'da sokaklar savaş alanına döndü: 11 gözaltı

Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti - Son Dakika


Son Dakika
18:06 Fatih Terim'den duygulandıran paylaşım: Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş
18:06 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi derbide çıkan olayları incelemek için İzmir'e gidiyor
18:02 Böyle vicdansızlık olmaz! 2 yaşındaki kızına şiddet uygulayıp buz gibi havada balkona attı
17:26 Göztepe-Altay derbisinde olayları başlatan fişekleri stada sokan ambulans şoföründen itiraf: Bana yapılan teklifi kabul ettim
17:17 Tekirdağ'daki "sahte doktor" soruşturmasında bir şüpheli daha ekipler tarafından gözaltına alındı
17:07 Portekizli yıldızdan Galatasaray'ı yıkan haber! Antrenmanı yarıda bırakmıştı
17:07 Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki 3 ihtimal
17:04 Kraliyet ailesini karıştıracak iddia! 51 yaşındaki oyuncu prensle ilişkisini itiraf etti
16:56 Suriyeli sanıp tekme tokat dövdükleri kaçaklar FETÖ'cü çıkan Yunanistan'dan ikiyüzlü hareket!
16:37 Eskişehir'de sumatiğin para mekanizması arızalanınca ilginç görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2022 18:41:59. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement