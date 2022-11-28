Dünya Kupası'nda kriz! Takımı maçtayken Katar'ı terk etti

Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Kamerun'da Onana krizi yaşanıyor. Rigobert Song'un disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı Andre Onana, Katar'ı terk etti.

TAKIMI MAÇTAYKEN AYRILDI

Antrenmanda hocası Song'la tartışan Onana, Sırbistan maçından önce kadro dışı bırakıldı. Onana, Sırbistan maçı oynanırken Katar'ı terk etti.

ARALARINI BULAMADI

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, ikilinin arasını bulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Uygulanacak yaptırım merak konusu oldu.