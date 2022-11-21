Dünya Kupası'na damga vuran protesto! İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı - Son Dakika
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Dünya Kupası'na damga vuran protesto! İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı

21.11.2022 17:10

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ile mücadele eden İran Milli Takımı'nda futbolcular ülkelerindeki protestoları desteklemek amacıyla milli marşlarını okumadı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. İran Milli Takımı, Dünya Kupası'nda bu protestolara destek verdi.

MİLLİ MARŞI OKUMADILAR

2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İran Milli Takımı, İngiltere ile karşı karşıya geldi. İranlı futbolcuların statta milli marşları çalınırken yaptıkları protesto gündeme damga vurdu. İran Milli Takımı'nda hiçbir futbolcu, ülkesindeki protestolara destek vermek için milli marşını okumadı.

NE OLMUŞTU?

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan, olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılıyor. ancak ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50 civarında güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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