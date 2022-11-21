Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı - Son Dakika
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Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı

21.11.2022 19:10

Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere-İran maçına kadın taraftarın yaptığı hareket damga vurdu. İngiliz kadın taraftar bir anda göğüslerini açtı. Büyük şaşkınlık yaşayan taraftarlar ardından genç kadını alkışladı.

2022 Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere- İran karşılaşmasından çıkan 6-2'lik skor kadar İngiliz taraftarlar da turnuvaya damga vurdu.

İNGİLİZ TARAFTARLAR COŞTU

Khalifa Stadyumu'na akın eden İngiliz taraftarlar, İran maçını büyük coşkuyla izledi. İngiliz taraftarlarının stattaki coşkusu futbolseverleri mest etti.

Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı

MAÇA DAMGA VURDU

İngiltere taraftarı genç kadının statta yaptığı hareket ise maça damga vurdu. Bir anda göğüslerini açan genç kadın herkesi şoke etti. Büyük şaşkınlık yaşayan taraftarlar ardından genç kadını alkışlamaya başladı.

Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı

ERKEK ARKADAŞI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Göğüslerini açan kadının erkek arkadaşı ise bu duruma engel olmak istedi. Ancak kadının ısrarı sebebiyle başarılı olamadı.

Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı
Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı
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SON DAKİKA: Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı - Son Dakika
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