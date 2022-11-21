Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı

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2022 Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere- İran karşılaşmasından çıkan 6-2'lik skor kadar İngiliz taraftarlar da turnuvaya damga vurdu.

İNGİLİZ TARAFTARLAR COŞTU

Khalifa Stadyumu'na akın eden İngiliz taraftarlar, İran maçını büyük coşkuyla izledi. İngiliz taraftarlarının stattaki coşkusu futbolseverleri mest etti.

MAÇA DAMGA VURDU

İngiltere taraftarı genç kadının statta yaptığı hareket ise maça damga vurdu. Bir anda göğüslerini açan genç kadın herkesi şoke etti. Büyük şaşkınlık yaşayan taraftarlar ardından genç kadını alkışlamaya başladı.

ERKEK ARKADAŞI ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Göğüslerini açan kadının erkek arkadaşı ise bu duruma engel olmak istedi. Ancak kadının ısrarı sebebiyle başarılı olamadı.