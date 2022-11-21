2022 Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere- İran karşılaşmasından çıkan 6-2'lik skor kadar İngiliz taraftarlar da turnuvaya damga vurdu.
Khalifa Stadyumu'na akın eden İngiliz taraftarlar, İran maçını büyük coşkuyla izledi. İngiliz taraftarlarının stattaki coşkusu futbolseverleri mest etti.
İngiltere taraftarı genç kadının statta yaptığı hareket ise maça damga vurdu. Bir anda göğüslerini açan genç kadın herkesi şoke etti. Büyük şaşkınlık yaşayan taraftarlar ardından genç kadını alkışlamaya başladı.
Göğüslerini açan kadının erkek arkadaşı ise bu duruma engel olmak istedi. Ancak kadının ısrarı sebebiyle başarılı olamadı.
Son Dakika › Spor › Katar'daki Dünya Kupası'na damga vuran olay! Genç kadın herkesin içinde göğüslerini açtı - Son Dakika