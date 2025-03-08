Dünya Kupası\'nın 100. yılı için tarihi plan

2030'da düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki takım sayısı artabilir. FIFA'nın turnuvaya katılan takım sayısının artması için yapılan teklifi görüşeceği belirtildi.

TAKIM SAYISI ARTABİLİR

Guardian'da yer alan haberde FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'na katılan takım sayısını artıracak teklifi görüşeceği belirtildi. Teklifin kabul edilmesi halinde FIFA'ya üye 211 federasyondan 64'ü turnuvaya katılacak.

Daha önce 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, gelecek yıl itibariyle 48 takımla oynanacak ve maç sayısı 64'ten 104'e yükselecek. 2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.