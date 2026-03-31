Dünya Kupası\'na katılan A Milli Takımımız dev gelirin sahibi oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova ile A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, 24 yıllık hasrete son vererek 2026 Dünya Kupası'na katılım biletini aldı.
Millilerimiz, Kosova'yı eleyip 2026 Dünya Kupası'na katılmasıyla birlikte 10.5 milyon dolar ayakbastı parası kazandı. A Milli Takımımızın organizasyonda alacağı sonuçlara göre hak edeceği para ödülü değişkenlik gösterecek.
