Dünya, Messi'yi konuşuyor! Takım arkadaşını öldürmek istedi

Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Parades'in Lionel Messi ile ilgili anısı gündeme oturdu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Caja Negra'ya konuşan Paredes, 2021 yılında Barcelona'yı 4-1 yendikleri maçta takım arkadaşlarına bir yorum yaptığını ve bunu duyan Messi'nin çılgına döndüğünü belirtti. Parades yaptığı açıklamada, "Gerçekten sinirlendi ve beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi, ben ise o an sadece eve gitmek istedim." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK KIZMIŞTI"

Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferleriyle takım arkadaşı olmalarından sonra aralarında bir sorun kalmadığını belirten Parades, "Şimdi konu açıldığında bunun hakkında konuşuyoruz ve gülüyoruz. Fakat o zaman gerçekten çok kızmıştı, beni öldürmek istemişti!" dedi.