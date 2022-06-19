Dünya, Messi'yi konuşuyor! Takım arkadaşını öldürmek istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya, Messi'yi konuşuyor! Takım arkadaşını öldürmek istedi

19.06.2022 19:35

Şu anda Paris Saint Germain'de Lionel Messi ile birlikte forma giyen Leandro Paredes, 2021'de Barcelona'ya karşı 4-1 kazandıkları maçta Arjantinli yıldızla aralarında yaşanan çarpıcı bir olayı anlattı. O maçta takım arkadaşına yaptığı bir yorumu Messi'nin duyduğunu belirten Parades, "Gerçekten sinirlendi ve beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain forması giyen Leandro Parades'in Lionel Messi ile ilgili anısı gündeme oturdu.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Caja Negra'ya konuşan Paredes, 2021 yılında Barcelona'yı 4-1 yendikleri maçta takım arkadaşlarına bir yorum yaptığını ve bunu duyan Messi'nin çılgına döndüğünü belirtti. Parades yaptığı açıklamada, "Gerçekten sinirlendi ve beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi, ben ise o an sadece eve gitmek istedim." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK KIZMIŞTI"

Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferleriyle takım arkadaşı olmalarından sonra aralarında bir sorun kalmadığını belirten Parades, "Şimdi konu açıldığında bunun hakkında konuşuyoruz ve gülüyoruz. Fakat o zaman gerçekten çok kızmıştı, beni öldürmek istemişti!" dedi.

YORUMLAR
500
Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin lira Ramos ve eşinin yediği 'Osmanlı Bifteği' olay oldu! Tek parçası 16 bin lira

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Arjantin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya, Messi'yi konuşuyor! Takım arkadaşını öldürmek istedi - Son Dakika


Son Dakika
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 19:59:19. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya, Messi'yi konuşuyor! Takım arkadaşını öldürmek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement