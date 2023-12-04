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Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı - Son Dakika

Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı

Real Madrid'in sezon başında kadrosuna kattığı Jude Bellingham, Avrupa futboluna damga vurdu. Eflatun-beyazlılarda kısa sürede gösterdiği performansla Golden Boy ödülünü alan İngiliz futbolcu, takım arkadaşı Arda Güler'den övgüyle bahsetti. Bellingham, Arda için ''O bir fenomen. Antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz.'' dedi.

04.12.2023 - 14:51,  Güncelleme: 15:08
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Golden Boy ödülünü kazanan Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, ödülü kendinden sonra kazanacak en güçlü aday olarak Arda Güler'i gösterdi.

"O BİR FENOMEN"

Jude Bellingham, Golden Boy ödülünün gelecekti adayları için yaptığı açıklamada, "Üç isim söyleyeceğim. Öncelikle Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda izliyoruz ve ondan çok memnunuz. Sonra Borussia Dortmund'dan takım arkadaşım Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe" cevabını verdi.

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"SÖZ VERİYORUM"

İspanyolca öğrenemediği için Ancelotti'yi hayal kırıklığına uğrattığını belirten Bellingham, "Hala İspanyolca konuşamıyorum. Üzgünüm ama bu dilde beklenmedik engellerle karşılaşıyorum. Benim için zor, bunu kabul ediyorum. Ama bu konuda söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı - Son Dakika
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