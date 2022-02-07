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Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu - Son Dakika

Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

07.02.2022 00:02
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu. Balaban, unvanını koruduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşun 102'nci Yıldönümü nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası, 40 ülkeden 300'ün üzerinde sporcunun katılımıyla yapıldı. Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleşen şampiyonanın seronomisi; Kahramanmaraş Valisi Vali Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

"HEDEFİM, UNVANIMI KORUMAKTI"Seronominin ardından güreşlere geçildi. Çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonanın başpehlivanlığı için İsmail Balaban ile Ali Böncüoğlu karşılaştı. Çekişmeli geçen başpehlivanlık mücadelesinin galibi İsmail Balaban oldu. Müsabakaların sonunda dereceye giren güreşçilere madalyaları protokol tarafından verildi. Başpehlivanlık kemerini Kahramanmaraş Valisi Vali Ömer Faruk Coşkun ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın elinden alan İsmail Balaban, şampiyon olmaktan dolayı muylu olduğunu söyledi. Balaban, "Bu yıl Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın ikincisi düzenleniyor. Önceki turnuva da Kahramanmaraş'ta yapılmıştı ve birinci olarak altın madalyayı kuşanmıştım. Bu yıl hedefim tekrardan şampiyon olarak unvanımı korumaktı. Hem yurt dışından hem de Türkiye'den çok değerli sporcular katıldı ve kıran kırana mücadeleler oldu. Bu dev organizasyon için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi."SPORUN GELİŞMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF EDİYORUZ"Şampiyonanın ardından bir değerlendirme yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, şampiyonanın çok renkli geçtiğini ifade ederek, "Kurtuluş Haftamız kapsamında Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası şehrimizde yapıldı. 40 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu Kahramanmaraş'ımızda mücadele etti. Sporcularımız arasında da yirminin üzerinde başpehlivanımız var. Kahramanmaraş birçok şeyin olduğu gibi şalvar güreşinin de başkenti. Yerel yönetimler olarak gerek güreş sporumuzun gerekse de diğer sporlarımızın gelişmesi için ciddi çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz sene Dünya Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş'ımızda düzenlenmişti. Bu sene tekrar bu dev organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Spor, kültür, gastronomi, şiir ve edebiyat gibi alanlarda düzenlenen etkinlikleri çok önemsiyoruz. İnşallah şehrimizde düzenlenen bu organizasyonların sayısını artıracağız" diye konuştu.BİLAL ERDOĞAN: GELENEKSEL SPORLARIMIZI DA DÜNYAYA TANITIYORUZDünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise Kahramanmaraş'ın, Anadolu'da kurtuluş meşalesini yakan bir şehir olduğunu ve böyle bir şehirde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını kaydederek şunları söyledi:

"Kahramanmaraş'ta genciyle yaşlısıyla bu kurtuluş ruhunun yaşatılmasını ve güçlendirilmesini ümit ediyorum. Bu güzel etkinlikleri düzenleyen Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nın Kurtuluş Haftasına gelmesi daha da anlamlı oldu. Düşmana karşı mücadelemizi kendi kimliğimizi ve bağımsızlığımızı kazanmak için verdik. Dolayısıyla bu geleneksel sporlarımızı yaşatmamız bu mücadelenin vazgeçilmez bir parçası. Geleneksel sporlarımızın her yönüyle güçlendirilmesi ve gençlerimiz tarafından tanınır hale gelmesini çok önemsiyoruz. Ümit ediyorum bugün ki etkinlikte buna katkı sağlayacaktır. Burada pek çok ülkeden sporcular yarışıyor. Dolayısıyla bizler kaliteli etkinliklere imza attıkça geleneksel sporlarımızı da dünyaya tanıtmış oluyoruz."

Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu
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İsmail Balaban, Kahramanmaraş, Şalvar Güreşi, Balaban, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünya Şalvar Güreşi Şampiyonası'nın başpehlivanı İsmail Balaban oldu - Son Dakika Spor


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