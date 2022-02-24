Dünya şampiyonu altınla ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya şampiyonu altınla ödüllendirildi

24.02.2022 11:29
Dünya şampiyonu altınla ödüllendirildi

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Rus rakibini yenerek sağ kol 65 kiloda dünya şampiyonluğuna uzanan Yusuf Ziya Yıldızoğlu Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından altınla ödüllendirildi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Rus rakibini yenerek sağ kol 65 kiloda dünya şampiyonluğuna uzanan Yusuf Ziya Yıldızoğlu Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından altınla ödüllendirildi.

Bayburtlu sporcu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kol 65 kiloda Rus rakibini yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Yusuf Ziya Yıldızoğlu'nu tebrik eden Başkan Pekmezci, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi sporcularımızın hep yanında olacağız. Yusuf kardeşimiz başarılarına her geçen gün yenisini ekleyerek bizleri gururlandırıyor. Kendisi Bayburt'umuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor. Şehrimiz salon sporlarında oldukça iyi bir ivme yakaladı. Yusuf gibi sporcularımız oldukça bu ivmenin daha da yukarılara çıkacağından şüphemiz yok kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Dünya şampiyonu Yıldızoğlu ise Başkan Pekmezci'ye desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Bayburt ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Bayburt'ta kurtuluş coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı Bayburt'ta kurtuluş coşkusu Cumhuriyet Caddesine taştı

Hükmü Pekmezci, Romanya, Bayburt, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu altınla ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
11:17 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Boğazları Rus gemilerine kapatın
11:12 Yıllar sonra Arda Kural'a aşkını itiraf etti! Yıldız Asyalı canlı yayında anlattı
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:37:07. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu altınla ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement