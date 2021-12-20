Üye Girişi
Dünya şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika

Dünya şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu

20.12.2021 18:57
Dünya şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşan VakıfBank, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zafere ulaşan VakıfBank, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara'da düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya'nın Imoco Volley takımını 3-2 yenerek 4. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-siyahlı takım, VakıfBank Spor Sarayı'nda düzenlenen toplantıda basınla buluştu.

Toplantıya VakıfBank Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, genel menajer Neslihan Demir Güler, başantrenör Giovanni Guidetti, sarı-siyahlı voleybolcular ve teknik ekip katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Üstünsalih, 4. kez dünya şampiyonu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Oyuncu ve antrenörlerimiz, VakıfBank forması altında yine tarih yazdı ve bu kıymetli kupanın ülkemizde kalmasını sağladılar. Türk voleybolu ve VakıfBank'ın dünyanın zirvesinde olduğunu bir kez daha gösterdiler, ülkemize çok haklı bir gurur yaşattılar. Hepsinden önemlisi genç kızlarımıza yeniden en güzel şekilde örnek oldular. Çocuklarımızın kurabilecekleri bir hayali daha gösterdiler. Dünyanın en iyi takımlarının katıldığı bu turnuvada yer almak başlı başına gurur kaynağıyken biz 4. şampiyonluğa ulaştık. Üç şampiyonluk ile Guinness rekortmeniyken kendi çıtamızı yukarıya çektik. Bize bu gururu yaşatan takımımıza şahsım, VakıfBank ailemiz ve ülkemiz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sezona 5 kupa hedefiyle girdiklerini hatırlatan Üstünsalih, "Bugün ikinci kupa için bir aradayız. Böylelikle 2021 yılını zaferle kapatıyoruz. Önümüzdeki yıl da tüm kupalara talibiz. Kızlarımızın kalan üç kupayı da müzemize getireceğine yürekten inanıyorum. Sürdürülebilir başarı ilkesiyle çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Abdi Serdar Üstünsalih, voleybolda çok yoğun bir yılın yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Teknik ekibimiz ve voleybolcularımızla aynı takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir başka mutluluk kaynağı da şampiyon takımının neredeyse yarısının VakıfBank öz kaynağından yetişmiş olmasıdır. Spor okulu ve altyapı salonumuzun duvarında, 'Dünya ve Avrupa şampiyonu voleybolcular burada yetişiyor.' yazıyor. O kızlar yetiştiler ve ülkemize bir dünya şampiyonluğu daha getirdi. Bugün yetişenler de yarın ülkemize başarıyı getirecektir. Buna yürekten inanıyorum. Voleybolda sürdürülebilir başarı en büyük hedefimizdir. Görevimiz ve vizyonumuz, 35 yıllık hikayemizi daha nice 35 yıl yaşatmak." şeklinde görüş belirtti.

Başkan Üstünsalih, Türkiye Voleybol Federasyonunun iyi bir ev sahipliği yaptığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonaya kusursuz bir organizasyonla ev sahipliği yapan Türkiye Voleybol Federasyonu ve turnuva boyunca emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte ülkemizi temsil eden Fenerbahçe Opet'i de kazandığı dünya üçüncülüğü vesilesiyle tebrik ediyorum. Voleybolu bu seviyelere taşıyan tüm paydaşlarımızın başarıda büyük payı var. Yereldeki büyük rekabet olmasaydı uluslararası başarılar gelmezdi. Ankaralı voleybolseverler ve il dışından gelen seyircimiz yine muhteşem bir atmosferde takımlarımıza destek verdi. Turnuva sonunda kupayı biz aldık ama seyircimiz de en az bizim kadar şampiyonluğu hak etti. Kendilerine en içten duygularımla teşekkürlerimi sunuyorum."

Neslihan Demir Güler: "Hedefimiz 5 kupa"

Genel menajer Neslihan Demir Güler, sezona 5 kupa hedefiyle girdiklerini belirterek, 3 kupalarının kaldığını söyledi.

Elde ettikleri dünya şampiyonluğundan dolayı mutlu olduklarını aktaran Neslihan, "Sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Geriye 3 kupa kaldı. Adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. İnşallah sezon sonunda 5 kupayla burada buluşuruz." dedi.

Guidetti: "Muhteşem bir performans sergiledik"

Başantrenör Giovanni Guidetti, takımının Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilediğini dile getirdi.

Sesinin kısıldığını anlatan Guidetti, "Müthiş bir haftayı geride bıraktık. Muhteşem bir performans sergiledik. Takımıma yansıttığı ruh için teşekkür ediyorum. Çok zor bir rakibimiz vardı ve hiç kolay değildi. Her geçen gün daha zorlu bir maç oynadık. Her geçen gün bir öncekinden daha iyiydik. Özellikle teknik ekibe teşekkür ediyorum. Her oyuncunun en iyi duruma gelmesinde çok büyük rol oynadılar. Özellikle başkana da dünyanın en iyi takımını verdiği için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Melis Gürkaynak ise Ankara'daki atmosfere vurgu yaparak, "Bu sezona 5 kupayı hedefleyerek başladık. İki kupayı kazandığımız için sevinçli ve gururluyuz. Bu, kazandığımız 4. dünya şampiyonluğuydu. Diğerlerini farklı ülkelerde aldık. Sonuncusunu Ankara'da oynamak çok büyük keyifti. İnanılmaz bir atmosferde inanılmaz bir maç oldu. Hepimiz için unutulmaz bir turnuva oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Bu kupayı hak ederek kazandık. Önemli rakipler vardı. Çok iyi bir performans sergiledik. Bu kupanın sevincini yaşayacağız ama önümüzde kazanacağımız 3 kupa daha var." diye konuştu.

Diğer voleybolcular ise tek tek söz alarak elde ettikleri şampiyonluktan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. Sarı-siyahlılar, sezona 5 kupa hedefiyle girdiklerini ve bunu başaracaklarına inandıklarını kaydetti. VakıfBanklı voleybolcular, Ankara'daki atmosferle ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.

Basın toplantısı, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Abdi Serdar Üstünsalih, Neslihan Demir, voleybol, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:50 Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi
18:41 Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık konuştu, avukat kendini tutamadı
18:27 Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi
18:27 CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor
17:52 ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi
17:45 Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 18,01'le, altının gram fiyatı 1.040 lirayla rekor tazeledi         
18:50
CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
18:27
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 19:02:31. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya şampiyonu VakıfBank, basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement