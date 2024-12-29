Dünya satrancının 1 numaralı ismi Magnus Carlsen giydiği kot pantolon nedeniyle şampiyonadan diskalifiye edildi.
Norveçli satranççı, New York'ta düzenlenen Dünya Hızlı Oyunlar Şampiyonası'na kot pantolon giyip katıldı. Norveçli satranççıya kurallar gereği kot pantolonla turnuvaya katılmanın yasak olduğu yönünde uyarı yapıldı.
Carlsen, bu durumu reddedip turnuvaya devam etmek istedi. Uluslararası Satranç Federasyonu, dünyanın 1 numarasını turnuvadan ihraç edip 200 dolar para cezası verdi. Bu duruma çok öfkelenen Carlsen, şampiyonanın yapıldığı yeri hızla terk edip, "S... gidin" diye bağırdı.
Carlsen 2010 yılında, 19 yaşındayken FIDE dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi ve bunu başaran en genç kişi oldu.
Son Dakika › Spor › Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)