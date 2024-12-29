Dünya satrancının 1 numaralı ismi kot giydiği için turnuvadan kovuldu

Spor

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Dünya satrancının 1 numaralı ismi Magnus Carlsen giydiği kot pantolon nedeniyle şampiyonadan diskalifiye edildi.

YASAK OLDUĞU YÖNÜNDE UYARI YAPILDI

Norveçli satranççı, New York'ta düzenlenen Dünya Hızlı Oyunlar Şampiyonası'na kot pantolon giyip katıldı. Norveçli satranççıya kurallar gereği kot pantolonla turnuvaya katılmanın yasak olduğu yönünde uyarı yapıldı.

200 DOLAR PARA CEZASI

Carlsen, bu durumu reddedip turnuvaya devam etmek istedi. Uluslararası Satranç Federasyonu, dünyanın 1 numarasını turnuvadan ihraç edip 200 dolar para cezası verdi. Bu duruma çok öfkelenen Carlsen, şampiyonanın yapıldığı yeri hızla terk edip, "S... gidin" diye bağırdı.

DÜNYA SIRALAMASINDA 1 NUMARA YÜKSELDİ

Carlsen 2010 yılında, 19 yaşındayken FIDE dünya sıralamasında 1 numaraya yükseldi ve bunu başaran en genç kişi oldu.