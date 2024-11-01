Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı

Geniş Video İzle

Dünya rekortmeni İsveçli atlet Armand Duplantis, Türk atıcı Yusuf Dikeç'in etkisinden kurtulamıyor. 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Dikeç'in fenomen haline gelen duruşunu Halloween kombininde taklit eden Duplantis'in paylaşımı dünya basınında geniş yankı buldu. Duplantis, Dikeç'in ikonik duruşunu ve tarzını benimseyerek, saç modelini ve gözlük seçimini de ona benzeterek poz verdi.

01.11.2024 10:11  Güncelleme: 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveçli rekortmen atlet Armand Duplantis, Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda fenomen haline gelen Türk atıcı Yusuf Dikeç adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya rekortmeni İsveçli atlet Armand Duplantis de Yusuf Dikeç'in etkisinden kurtulamıyor.

YUSUF DİKEÇ'E BENZEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPTI

Geçtiğimiz günlerde İsveçli model Desiré Inglander ile nişanlanan Duplantis, paylaştığı fotoğrafla bu hayranlığını bir kez daha gösterdi. Duplantis'in üzerinde "Türkiye" yazılı bir tişörtle poz vermesi dikkat çekerken, fotoğrafta Dikeç'in ikonik duruşunu canlandırdığı görüldü. Bu özel karede, kendisine nişanlısı Inglander da eşlik etti. Ancak Duplantis'in hayranlığı yalnızca bu duruşla sınırlı kalmadı; aynı zamanda Dikeç'in tarzını da benimseyerek saç modelini ve gözlük seçimini ona benzeterek poz verdi.

Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu fotoğraf, hayranları tarafından "Duplantis'in Dikeç etkisinden kurtulamadığının kanıtı" olarak yorumlandı. İsveçli rekortmenin, yalnızca bir sporcu olarak değil, kişisel tarzında da Dikeç'ten ilham almaya devam ettiği bu kare, dünya basınında yankı uyandırdı.

İşte o poz;

Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı

Türkiye, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda genel sıralamada 84 ülke arasında 64'üncü sırada yer alırken, atıcı Yusuf Dikeç'in elde ettiği başarı ile olimpiyatlara unutulmaz bir iz bıraktı. Dikeç, Şevval İlayda Tarhan ile birlikte karma 10 metre havalı tabanca dalında finalde ikinci sırada yer alarak Türkiye'ye bu branşta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı. Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki kendine özgü duruşu, olimpiyat sürecinde büyük bir ilgi gördü ve kısa sürede spor dünyasında ikonik bir sembol haline geldi. Futbolculardan atletlere kadar birçok sporcu, Dikeç'in kararlı duruşunu benimsedi ve onu taklit etti.

Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç\'e benzemek için her şeyi yaptı

Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mert TÜRKOĞLU:
    Poz vahiyle geliyor .. 68 2 Yanıtla
  • Serkan Karakaş:
    hani nerde ? 49 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Keske adamında resmini görselini koysadınız nasıl habercilik ya bu 49 2 Yanıtla
  • Can Umut:
    Hani kardeşim nerdeee 27 0 Yanıtla
  • Salih Oguz:
    Resim nerde makaramı yapıyorsunuz:) 17 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    keske ferhat.in resmini koysaydiniz 8 taşlı 11 2 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Haberinizi yaptığımız adamın fotosunuda paylaşın yalan söylemediğinizi bilelim 8 1 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Sanırsan bilim adamı bu adamdan hiç bir şey olmaz insanlığa faydalı icatmı bulmuş reklam başka bişey değil 1 6 Yanıtla
  • sudem meliss:
    boş adam ve görüntü 2 3 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Midem bulanıyor artik 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:35:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.