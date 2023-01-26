Ülkenin bayrağını ve dini İslam'ı temsil etmek için koyu yeşil renkte üretilen bu saatin içerisinde Suudi temalı 338 tane son derece nadir bulunan değerli taşlar yer alıyor. 18 ayar beyaz altından üretilen saat , 47 mm x 15,85 mm boyutlarında olup ve timsah yeşili deri kayışlı bir görünüme sahip.
Al Nassr'ın yeni yıldızı Cristiano Ronaldo, Caviar Flying Tourbillon Tsavorite tarafından 216 farklı bileşen, ve 27 mücevherden tasarlanarak üretilen saatini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sportsmail'de yer alan haberde, Ronaldo'nun toplam saat koleksiyonun 5 milyon sterlin değerinde olduğunu açıkladı. Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Katar'da yapılan dünya kupası maçları sırasında 18 ayar altından üretilen 400 bin sterlinlik saatle görüntülenmişti.
Son Dakika › Spor › Al Nassr'ın Ronaldo sevgisi bambaşka bir boyuta geçti! Hediye edilen aksesuarın değerini duyanlar kulaklarına inanamıyor - Son Dakika