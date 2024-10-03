Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona\'ya geri dönüyor

Spor

Stadyum çalışmalarında sona yaklaşan ve Camp Nou'ya geri dönmek için gün sayan Barcelona'da gelecek sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Katalan ekibi geride kalan yaz Transfer döneminde sadece 2 transfer yaparken, yeni sezonda yıldız bir ismin kadroya katılması planlanıyor.

İLK HEDEF HAALAND

İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde Barcelona'nın gelecek sezon için Erling Haaland'ı öncelik olarak belirlediği belirtildi. Pep Guardiola'nın olası ayrılığının da Barcelona'nın bu transfer için elini güçlendirebileceği kaydedildi.

İKİNCİ PLAN NEYMAR

Haberde, Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı transfer etmeyi düşünebileceği aktarıldı. Suudi Arabsitan ekibi Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın 2026'daki Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.