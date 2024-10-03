Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor - Son Dakika
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Spor

Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor

Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona\'ya geri dönüyor

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland'ı öncelikli transfer listesinin başına yazdı. Norveçli forvetin alternatifini de belirleyen İspanyol devi, Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı gündemine alacak.

03.10.2024 18:20
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Stadyum çalışmalarında sona yaklaşan ve Camp Nou'ya geri dönmek için gün sayan Barcelona'da gelecek sezonun kadro çalışmaları sürüyor. Katalan ekibi geride kalan yaz Transfer döneminde sadece 2 transfer yaparken, yeni sezonda yıldız bir ismin kadroya katılması planlanıyor.

İLK HEDEF HAALAND

İspanyol Sport gazetesinde yer alan haberde Barcelona'nın gelecek sezon için Erling Haaland'ı öncelik olarak belirlediği belirtildi. Pep Guardiola'nın olası ayrılığının da Barcelona'nın bu transfer için elini güçlendirebileceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü yıldız Barcelona'ya geri dönüyor

İKİNCİ PLAN NEYMAR

Haberde, Barcelona'nın Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde eski futbolcusu Neymar'ı transfer etmeyi düşünebileceği aktarıldı. Suudi Arabsitan ekibi Al-Hilal'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Neymar'ın 2026'daki Dünya Kupası'nda forma giyebilmek için ayrılığa sıcak bakabileceği ifade edildi. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan Brezilyalı futbolcu, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü yıldız Barcelona'ya geri dönüyor

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Son Dakika Spor Dünyaca ünlü yıldız, Barcelona'ya geri dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan Balta:
    Direk Neymar değil , Messili Neymarlı resim koyuyorlar… Hep aynı saçma sapan hareket. Haber yaparken “daha ünlüsüyle beraber olan resim paylaşmak” gibi bir hareket içindeler… Çok amatör bir uygulama oldunuz artık… 17 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Seneye daha çok var 1 5 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Neymar mu 9 ay sakat 3 ay futbol oynıyor bu Neymar :) 1 1 Yanıtla
  • saim emirler:
    Haaland'ı mı alacaklarmış??? İnsan nah alırlar demeden edemiyor. :)) 0 0 Yanıtla
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