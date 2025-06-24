Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe\'ye \'\'Evet\'\' dedi

Süper Lig devi Fenerbahçe, sözleşmesi biten Allan Saint- Maximin'in ayrılığı sonrası listesinin ilk sırasına Jadon Sancho'yu yazmıştı.

Bonservisi Manchester United'da bulunan ve geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçiren İngiliz kanat oyuncusu için girişimlere başlayan sarı lacivertliler büyük mesafe kat etti. 25 yaşındaki futbolcu ile yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

"EVET" DEDİ

Sancho, kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giyeceğini iletti. Yıldız ismin, yaklaşık 10 milyon euro maaşa "Evet" dediği öğrenildi. İngiliz ekibinin, 12 milyon euroluk yüksek maaşı sebebiyle oyuncuyu göndermek istemesi ise F. Bahçe'nin elini güçlendiriyor.