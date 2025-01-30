Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere - Son Dakika
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Spor

Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

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Galatasaray'dan ara transfer dönemine damga vuracak bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların Milan'da forma giyen İspanyol golcü Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak üzere. Tecrübeli forvetin 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a gelmesi ve son görüşmelerin ardından imzayı atması bekleniyor.

30.01.2025 18:04  Güncelleme: 18:48
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız forvet Alvaro Morata'yı bitirmek üzere.

GALATASARAY'A 'EVET' DEDİ

Relevo ve Fabrizio Romano'nun haberlerine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a getirerek transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

İstanbul'a geliyor: Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

MUTSUZ VE AYRILMAK İSTİYOR

Sezon başında Atletico Madrid'den 13 milyon euroya transfer edilen İspanyol golcü, İtalyan ekibinde istenen performansı gösteremedi. Öte yandan Morata da Milan'a uyum sağlamakta zorlandı ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki golcü futbolcu, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maça çıktı. Morata, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 asist yaptı. İspanyol forvetin İtalyan ekibiyle 1 yıl opsiyon da olmak üzere 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İstanbul'a geliyor: Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE OYNADI

Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon euro karşılığı Chelsea'ye gitti.

İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.

Dünya yıldızı, Galatasaray\'a imza atmak üzere

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Engin Kurban:
    bunlarda zengin Başkan zengin yöneticide yok kulüp borç batağında kara borsaya yasa dışı bahise tenezzül eden bi kulübün bütün herşeyi incelenmeli paranın kaynağını göstermeli yargı bu işe el atmalı,fenerbahcede 8 tane devasa holding sahibi Başkan ve yönetici var ceplerinden verip kasa kolaylığı sağlıyorlar ya peki Galatasaray bereden bulup alıyor araştırılmalı acilen 309 36 Yanıtla
    Akay kayhan:
    fb nin holding sahipleri varda GALATASARAY’ın yok mu? TÜRKİYENİN yarısı GALATASARAY’ı destekliyor farkındamısınız acaba? 0 0
    Naim ÖNERYILDIZ:
    Koçum sen Galatasaray'i hafife almışsın. Bak bakalım büyük kulüp mü değil mi. 0 0
    Atatürk çü:
    OLUR , HEMEN ARAŞTIRSINLAR.. EMİR BÜYÜK YERDEN. 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sadece Osımhen ve Batsuhayi olsa yine şampiyon oluruz. 7 yılda 110 transfer yapıp sıfır çeken Ali koç, aynı yöntemle taraftarın gazını almaya devam ediyor. Mourinho hamlesiyle yaz dönemini idare eden ali, ikincilikten kurtulamayınca bu kez Talisca hamlesiyle fener taraftarının yönetim istifa seslerini mayısa kadar susturdu. Kader değişmeyecek. Tam bi winner takım olan Galatasaray şikebahçeye arefeyi gösterir, bayramı yaşatmaz. 45 252 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Sizin kac transfer var 7 yilda? 0 0
  • Talat Yelbuz:
    CIRTTTT İMOBİLE NIN İSPANYOL VERSİYONU, KİRALIK SA OLUR SATIN ALMA ELİNDE PATLAR 93 12 Yanıtla
  • Emre Sevinc:
    25 maçta attığı golü batsuhayi oynadığı ondakilarda. attı buna dünya yıldızı demek futbola hakarettir 23 2 Yanıtla
  • Mahmut Kaya:
    İŞALLAH gelir 11 12 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    aminnnnnnnn inşallah 11 6 Yanıtla
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