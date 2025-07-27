Dünyaca ünlü yıldız Golovin, Galatasaray forması giydi

Monaco forması giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Aleksandr Golovin, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs, Monaco'dan eski takım arkadaşı olan Golovin'e takımının formasını gönderdi. Formasına ulaşan Golovin, Sarı-kırmızılı formayı giydi ve Jakobs, Rus yıldızın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Jakobs'un bu paylaşımı sonrası sosyal medyada Galatasaray taraftarlarını heyecana soktu. 10 numara transferinde arayışlarını sürdüren Galatasaray'da, Golovin'in Sarı-kırmızılı takıma transfer olabileceği öne sürüldü.
Geride kalan sezonda Monaco formasını 29 maçta giyen Golovin, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki oyuncunun kulübü ile2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.
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