Bayern Münih'in yıldız oyuncularından Joshua Kimmich, takım arkadaşı olan Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferine dair yorumlarda bulundu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacakları Auckland maçı öncesi konuşan Kimmich, vatandaşı Leroy Sane'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili yorum yaparak, "Leroy Sane'nin Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum." dedi.
Sözlerine devam eden takım kaptanı Kimmich, "Bu onun kararı, mutlaka kendince haklı nedenleri vardır." sözlerini sarf etti.
Bayern Münih kariyerinde 220 karşılaşmada forma şansı bulan Sane, 61 gol 55 asistlik performans sergiledi. Sane, Alman devinde 5 sezon boyunca forma giydi.
Son Dakika › Spor › Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım - Son Dakika
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