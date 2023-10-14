 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti - Son Dakika

Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti

Son Güncelleme: 14.10.2023 15:57

Aston Villa forması giyen ve dünyanın en çekici kadın futbolcusu olarak gösterilen Alisha Lehmann, kendisine mesaj yoluyla gelen ahlaksız teklifi açıkladı. Lehmann, uluslararası çapta tanınan çok ünlü bir kişinin kendisiyle bir gece geçirmek için 110 bin dolar teklif ettiğini ifade etti.

Alman rap sanatçısı Shirin David'in podcast programına katılan Aston Villa'nın kadın futbolcusu Alisha Lehmann, kendisine bir mesaj yoluyla gelen ahlaksız teklifi ifşa etti. Çok ünlü bir kişinin kendisiyle bir gece geçirmek istediğini belirten Lehmann, bunun için 110 bin dolar teklif ettiğini ifade etti.

"DAHA ÖNCE BİR ETKİNLİKTE KARŞILAŞMIŞTIK"

Teklifi yapan kişiyle daha önce bir davette karşılaştığını ve koruması üzerinden kendisine ulaşıldığını belirten Lehmann, "Mesajlar çok iyi tanınan bir kişiden geldi. Daha önce bir etkinlikte karşılaşmıştık. Mesajda 'Alisha ile bir gece geçirmek için 110 bin dolar ödeyeceğim' yazıyordu." dedi.

"SADECE 110 BİN Mİ?"

Gelen teklife de cevap verdiğini belirten Lehmann, "Ama cevabım 'Asla olmaz! Sadece 110 bin mi?' Çılgınca olan şey, mesajının hala telefonumda duruyor olması. Bu biraz aptalca." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en çekici kadın futbolcusuna ahlaksız mesaj! 1 gece için teklif edilen rakamı ifşa etti
Dünyanın en çekici kadın futbolcusuna ahlaksız mesaj! 1 gece için teklif edilen rakamı ifşa etti
Dünyanın en çekici kadın futbolcusuna ahlaksız mesaj! 1 gece için teklif edilen rakamı ifşa etti
Dünyanın en çekici futbolcusuna ahlaksız mesaj! 1 gece için teklif edilen rakamı ifşa etti
Dünyanın en çekici futbolcusuna ahlaksız mesaj! 1 gece için teklif edilen rakamı ifşa etti

Aston Villa FC, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Orduya gönüllü katılan 95 yaşındaki İsrailli yaşlı adam nefret kustu: Ailelerini, çocuklarını yok edin
17:25 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaklaşık 300 civarında çifte uyruklu Türk vatandaşımız var
17:14 Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:28 UEFA'dan İsmail Kartal'a beklenmedik men cezası
16:26 Oyuncu Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı
16:19 Galatasaray'da yönetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi
16:18 Hamas'ın yarı çıplak halde kamyonda gezdirdiği kadının telefonundan ailesine mesaj gitti
15:53 Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti
15:36 Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü
15:31 Hamas'tan Türkiye'ye çağrı: İsrail'e müdahale etmelisiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 17:58:41. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en çekici futbolcusu Lehmann, kendisine 1 gece için yapılan ahlaksız teklifi ifşa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement