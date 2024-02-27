Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
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Spor

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli milli takımları açıklandı. Avrupa'nın en genç kadrosuna sahip olan A Milli Takımımızın da sıralamadaki yeri belli oldu.

27.02.2024 11:38  Güncelleme: 11:56
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Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu gibi genç yıldızlarla birlikte Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü gibi tecrübeli futbolcuların da forma giydiği A Milli Futbol Takımımızın, içerisinde yer aldığı dünyanın en değerli milli takımları sıralaması belli oldu.

İşte Transfermarkt verilerine göre dünyanın en değerli milli takımları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri:

50- JAMAIKA: 85.4 milyon Euro

49- ARNAVUTLUK: 88.3 milyon Euro

48- GİNE: 89.4 milyon Euro

47- BOSNA-HERSEK: 91.4 milyon Euro

46- BURKINA FASO: 99.8 milyon Euro

45- DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: 111.2 milyon Euro

44- PARAGUAY: 129.8 milyon Euro

43- SLOVENYA: 129.8 milyon Euro

42- ÇEKYA: 131.5 milyon Euro

41- MISIR: 135.6 milyon Euro

40- KAMERUN: 140.4 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

39- MALİ: 142.4 milyon Euro

38- MACARİSTAN: 150.1 milyon Euro

37- GÜRCİSTAN: 152.1 milyon Euro

36- YUNANİSTAN: 160.8 milyon Euro

35- RUSYA: 164.1 milyon Euro

34- İRLANDA: 165.9 milyon Euro

33- SLOVAKYA: 167.9 milyon Euro

32- GALLER: 183.3 milyon Euro

31- CEZAYİR: 190.4 milyon Euro

30- İSKOÇYA: 192.9 milyon Euro

29- GÜNEY KORE: 193 milyon Euro

28- GANA: 196.1 milyon Euro

27- KANADA: 197.05 milyon Euro

26- POLONYA: 197.7 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

25- TÜRKİYE: 202.3 milyon Euro

24- EKVADOR: 207.2 milyon Euro

23- İSVİÇRE: 219.6 milyon Euro

22- SENEGAL: 262.9 milyon Euro

21- SIRBİSTAN: 272.2 milyon Euro

20- AVUSTURYA: 276 milyon Euro

19- HIRVATİSTAN: 298.2 milyon Euro

18- JAPONYA: 318.4 milyon Euro

17- UKRAYNA: 327.2 milyon Euro

16- NİJERYA: 332 milyon Euro

15- DANİMARKA: 333 milyon Euro

14- FİLDİŞİ SAHİLİ: 334.5 milyon Euro

13- NORVEÇ: 343.6 milyon Euro

12- FAS: 347.6 milyon Euro

11- BELÇİKA: 477.8 milyon Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

10- URUGUAY: 487.5 milyon Euro

9- HOLLANDA: 503 milyon Euro

8- İTALYA: 610.5 milyon Euro

7- ALMANYA: 654 milyon Euro

6- ARJANTİN: 791.7 milyon Euro

5- İSPANYA: 902 milyon Euro

4- PORTEKİZ: 945.8 milyon Euro

3- FRANSA: 1.06 milyar Euro

2- BREZİLYA: 1.09 milyar Euro

1- İNGİLTERE: 1.15 milyar Euro

Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Milli Takım, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika

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