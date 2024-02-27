Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

TÜİK, akraba evliliklerinin en çok yaşandığı ili açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, akraba evlilikleri bir önceki yıla göre yüzde 0,6 azaldı. Akraba evliliklerinin en yaygın olduğu il Şanlıurfa oldu. En az görüldüğü iller ise Karabük, Kütahya ve Balıkesir oldu. Ayrıca, çocuk yaşta evliliklerde azalma görüldü ve en çok evlilik temmuz ayında gerçekleşti.