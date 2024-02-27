Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu gibi genç yıldızlarla birlikte Hakan Çalhanoğlu ve Çağlar Söyüncü gibi tecrübeli futbolcuların da forma giydiği A Milli Futbol Takımımızın, içerisinde yer aldığı dünyanın en değerli milli takımları sıralaması belli oldu.
50- JAMAIKA: 85.4 milyon Euro
49- ARNAVUTLUK: 88.3 milyon Euro
48- GİNE: 89.4 milyon Euro
47- BOSNA-HERSEK: 91.4 milyon Euro
46- BURKINA FASO: 99.8 milyon Euro
45- DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: 111.2 milyon Euro
44- PARAGUAY: 129.8 milyon Euro
43- SLOVENYA: 129.8 milyon Euro
42- ÇEKYA: 131.5 milyon Euro
41- MISIR: 135.6 milyon Euro
40- KAMERUN: 140.4 milyon Euro
39- MALİ: 142.4 milyon Euro
38- MACARİSTAN: 150.1 milyon Euro
37- GÜRCİSTAN: 152.1 milyon Euro
36- YUNANİSTAN: 160.8 milyon Euro
35- RUSYA: 164.1 milyon Euro
34- İRLANDA: 165.9 milyon Euro
33- SLOVAKYA: 167.9 milyon Euro
32- GALLER: 183.3 milyon Euro
31- CEZAYİR: 190.4 milyon Euro
30- İSKOÇYA: 192.9 milyon Euro
29- GÜNEY KORE: 193 milyon Euro
28- GANA: 196.1 milyon Euro
27- KANADA: 197.05 milyon Euro
26- POLONYA: 197.7 milyon Euro
25- TÜRKİYE: 202.3 milyon Euro
24- EKVADOR: 207.2 milyon Euro
23- İSVİÇRE: 219.6 milyon Euro
22- SENEGAL: 262.9 milyon Euro
21- SIRBİSTAN: 272.2 milyon Euro
20- AVUSTURYA: 276 milyon Euro
19- HIRVATİSTAN: 298.2 milyon Euro
18- JAPONYA: 318.4 milyon Euro
17- UKRAYNA: 327.2 milyon Euro
16- NİJERYA: 332 milyon Euro
15- DANİMARKA: 333 milyon Euro
14- FİLDİŞİ SAHİLİ: 334.5 milyon Euro
13- NORVEÇ: 343.6 milyon Euro
12- FAS: 347.6 milyon Euro
11- BELÇİKA: 477.8 milyon Euro
10- URUGUAY: 487.5 milyon Euro
9- HOLLANDA: 503 milyon Euro
8- İTALYA: 610.5 milyon Euro
7- ALMANYA: 654 milyon Euro
6- ARJANTİN: 791.7 milyon Euro
5- İSPANYA: 902 milyon Euro
4- PORTEKİZ: 945.8 milyon Euro
3- FRANSA: 1.06 milyar Euro
2- BREZİLYA: 1.09 milyar Euro
1- İNGİLTERE: 1.15 milyar Euro
Son Dakika › Spor › Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
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