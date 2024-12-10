Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40\'ta 2 Türk kulübü var

ibrahim yeter:

Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum doğruya doğru Galatasaray bize x2-3 fark attı maalesef doğru olan bu ama liste tamamen saçma ve yalan. Fenerbahçe ne halt yapıyor da Galatasaray dan üstte ! Yalan liste yalan haber