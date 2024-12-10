Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var

Geniş Video İzle

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Güncellenen listede ilk 40 takım içerisinde 2 Türk kulübü yer aldı. 1 takımımız ise 15 sıra birden geriledi.

10.12.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi.

TEK GERİLEYEN TRABZONSPOR

İlk 40 sırasında 2 Türk takımının yer aldığı listede "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yükselirken, kötü bir sezon geçiren ligde zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor ise 15 sıra birden geriledi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TAKIMI

  1. Real Madrid
  2. Atalanta
  3. Bayer Leverkusen
  4. Manchester City
  5. Botafogo
  6. Liverpool
  7. Barcelona
  8. Borussia Dortmund
  9. Flamengo
  10. Inter

TÜRK TAKIMLARI KAÇINCI SIRADA?

  • 29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)
  • 40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)
  • 83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)
  • 106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)
  • 132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)
  • 242- Samsunspor (Yeri değişmedi)
Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40\'ta 2 Türk kulübü var

Bayern Münih, Trabzonspor, Galatasaray, Real Madrid, Başakşehir, Samsunspor, Fenerbahçe, Liverpool, Beşiktaş, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Yalçın:
    Şanli FENERBAHÇE FETÖSARAY UTANSIN 3 5 Yanıtla
  • ibrahim yeter:
    Fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olarak söylüyorum doğruya doğru Galatasaray bize x2-3 fark attı maalesef doğru olan bu ama liste tamamen saçma ve yalan. Fenerbahçe ne halt yapıyor da Galatasaray dan üstte ! Yalan liste yalan haber 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Ç.:
    Serkan kardeşim en son ne zaman bir sampiyonlar ligi gördünüz acaba?? Sanırsam 2008-2009 du. En son ne zaman şampiyon oldunuz?? O da 2013-2014 du. Hala yorum yapabiliyorsun helal olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
15:05 Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak
14:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
22:54 Okan Buruk’tan Mourinho için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mourinho için olay yaratacak sözler
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
22:29 ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz ABD Suriye planını açıkladı: Tetikteyiz
22:23 Netanyahu ’Anlaşma çöktü’ demişti İsrail savaş uçakları Şam’ı vurdu Netanyahu 'Anlaşma çöktü' demişti! İsrail savaş uçakları Şam'ı vurdu
22:13 Cenk Tosun’dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt Cenk Tosun'dan Beşiktaş taraftarına manidar yanıt
22:07 Gaziantep FK, Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
21:44 İsrail Suriye’yi bombaladı O anlar kameralara böyle yansıdı İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 17:12:02. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.