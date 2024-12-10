Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi.
İlk 40 sırasında 2 Türk takımının yer aldığı listede "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yükselirken, kötü bir sezon geçiren ligde zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor ise 15 sıra birden geriledi.
Son Dakika › Spor › Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var - Son Dakika
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