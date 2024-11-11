IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Listeye Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor damga vurdu.
Dört büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi. Süper Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük ise bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.
Son güncellemenin ardından dünyanın en iyi takımları şöyle sıralandı;
Son Dakika › Spor › Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (16)