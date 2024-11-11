Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu

Karşıyakalı:

Brezilya liginde veya Türkiye'de bi takımı yenmek, Şampiyonlar liginde topladığın puanlardan daha mı değerli oluyor yani? Saçmalamayın. İngiltere ligindeki birçok takım dünyanın en iyi 20 kulübüne kafadan girer. Saçma bir liste :)