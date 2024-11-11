Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Kasım 2023-31 Ekim 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi. İlk 45 sırada 2 Türk takımı yer alırken, Süper Lig'de sezonun dikkat çekibi ekibi Samsunspor, 43 basamak birden yükselerek büyük bir sıçrama yaptı.

11.11.2024 23:22  Güncelleme: 23:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Listeye Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor damga vurdu.

SAMSUNSPOR 43 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Dört büyüklerden Galatasaray ve Beşiktaş listede yükselirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor geriledi. Süper Lig'de sezonun dikkat çeken takımı Samsunspor büyük ise bir sıçrama yaparak 43 sıra birden yükseldi.

İŞTE O SIRALAMA

Son güncellemenin ardından dünyanın en iyi takımları şöyle sıralandı;

  • 1- Real Madrid
  • 2- Manchester City
  • 3- Bayer Leverkusen
  • 4- Atalanta
  • 5- Atletico Mineiro (4 basamak yükseldi)
  • 6- Botafogo (2 basamak yükseldi)
  • 7- Barcelona (3 basamak yükseldi)
  • 8- Flamengo (2 basamak yükseldi)
  • 9- Liverpool (1 basamak yükseldi)
  • 10- Borussia Dortmund (4 basamak geriledi)
  • 34- Fenerbahçe (9 basamak geriledi)
  • 44- Galatasaray (8 basamak yükseldi)
  • 92- Beşiktaş (13 basamak yükseldi)
  • 117- Trabzonspor (2 basamak geriledi)
  • 129- Başakşehir (6 basamak geriledi)
  • 242- Samsunspor (43 basamak yükseldi)

Samsunspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ƒ????? ????¸:
    saçma sapan bir liste neye göre kime göre ??? 64 14 Yanıtla
  • Mert GİRGİN:
    Afedersiniz ama buna kicimla guluyorum, orada fenerin ne isi var lannn?????? 52 14 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Gerçeği Size Göre Yansıyor 26 4 Yanıtla
  • Hasib:
    Dünyanın en iyi takımları listesine brezilya takımları giriyor öyle mi. Saçma sapan hesaplama. Avrupa takımlarıyla oynasalar çoğu mahvolur. Birçok dünya devi avrupa kulübünü listeye bile yazmamışlar, saçmalamışlar 25 0 Yanıtla
  • Aytac Uygur:
    Demek ki Ali koç haklıymış. Bu istatikler e gore 10 sene sampiyon olamayan takim ancak tr de olur.simdi dagilin turunculular. 14 8 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Saat 19:08 deki haberde , en ateşli taraftar GS taraftarı haberine , asıp gürleyen gs’liler , bu haberi kabul etmemiş. 3 saat önce paylaşılan habere alkış tutup , bu haberde Fenerbahçe gerisinde kaldıkları için , sayfaya yüklenmek , karalamak , aşağılamak nasıl bir karekter tarzı anlamış değilim. 19 3 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    Demekki neymiş Türkiye’nin en büyüğü resmî olarakta fenerbahçeymiş..o fenerin büyüklüğü sayesinde Avrupa’da topladığı puanlarla şampiyonlar ligine Türkiye şampiyonu direkt gidecek 4 4 Yanıtla
  • Ömer Doğan:
    Fenerlilerin övünebileceği küçük bir şey çıktı ???? 4 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Halil Umut melere rağmen Antalya sahura rağmen ve kendi içindeki hain futbolculara rağmen sonuna kadar Samsunspor 3 0 Yanıtla
  • Karşıyakalı:
    Brezilya liginde veya Türkiye'de bi takımı yenmek, Şampiyonlar liginde topladığın puanlardan daha mı değerli oluyor yani? Saçmalamayın. İngiltere ligindeki birçok takım dünyanın en iyi 20 kulübüne kafadan girer. Saçma bir liste :) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir
22:30 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş
22:17 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak
22:00 Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:29 Dubai çikolatasına markette alarm takıldı Dubai çikolatasına markette alarm takıldı
10:20 Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar Sazan sarmalı yöntemiyle profesörü 22 milyon lira dolandırdılar
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 00:57:03. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibi listeye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.