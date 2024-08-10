Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek Türk kulübü var - Son Dakika
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Spor

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek Türk kulübü var

Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25\'te tek Türk kulübü var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Ağustos 2023-31 Temmuz 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını sıraladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk olarak sadece Fenerbahçe yer aldı. Galatasaray 32, Beşiktaş ise 89. sırada kendisine yer bulabildi.

10.08.2024 17:17
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. Listenin ilk 25 sırasında sadece tek bir Türk takımı yer aldı.

FENERBAHÇE 25. SIRADA

Fenerbahçe, bu listede 25. sırada kendisine yer bulurken Galatasaray ise 32. sıraya yerleşti. Beşiktaş'ın 89. sıraya yerleştiği listede Trabzonspor 140, RAMS Başakşehir ise 226. sırada.

DÜNYANIN EN İYİ TAKIMLARI LİSTESİ

İşte güncellenen en iyi dünyanı en iyi takımları listesi

  • 1-Real Madrid
  • 2- Manchester City
  • 3- Bayer Leverkusen
  • 4-Atalanta
  • 5-Borussia Dortmund
  • 6-Atletico Madrid
  • 7-Bayern Münih
  • 8-Palmeiras
  • 9-Barcelona
  • 10-Arsenal
  • 25-FENERBAHÇE
  • 32-GALATASARAY
  • 89-BEŞİKTAŞ
  • 140-TRABZONSPOR
  • 226-BAŞAKŞEHİR
  • 283-ALANYASPOR
  • 297-SİVASSPOR
  • 302-ADANA DEMİRSPOR VE KASIMPAŞA
  • 325-ANKARAGÜCÜ
  • 355-FATİH KARAGÜMRÜK
  • 380-ÇAYKUR RİZESPOR
  • 415-SAMSUNSPOR
  • 425-KAYSERİSPOR VE GAZİANTEP FK
  • 431-KONYASPOR
  • 436-HATAYSPOR
  • 441-ANTALYASPOR

Trabzonspor, Galatasaray, Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Süper Lig, Futbol, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en iyi takımları belli oldu! İlk 25'te tek Türk kulübü var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Seyyidali Can: neye göre en iyi başarı ise gs nın başarıları daha fazla en çok şampiyonlar ligine giren en çok puan toplayan gs iki tane avrupa kupası olan gs türkiyede en çok şampiyon olan gs 142 99 Yanıtla
  • Fatih Yıldız: Fenerbahçe ne başarısı var da ilk 25 giriyor 124 91 Yanıtla
  • Beyler Beyi: Demekki IFFHS nin başına malum yapıdan kimseyi koyamamışlar. Dün akşamki komediyi onlarda izlemiş demekki son 1 yıldır. Sen Şampiyon oldum der sevinirsin lakin yine ülkenin En Büyüğü FENERBAHÇE’dir! 106 97 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Böyle bir saçmalık olamaz. Hem içeride hem Kadiköy'de Fenerbahçe yi 3-0 yenen Galatasaray 2 sene üst üste Süper Lig'de Şampiyon oluyor ama 11 senedir Şampiyonluk hayalleri kuran fener mi daha iyi takım oluyormuş bababababababaaaakkkk 90 82 Yanıtla
  • Tolgahan Arman: Neye göre kime göre ?? 76 46 Yanıtla
  • ferhat eser: 11 senedir şampiyon olamayan fenerbahçe 25 te BEŞİKTAŞ 89 da öylemi :))))))) 68 49 Yanıtla
  • VeDat AkBaş: Fernerbahçe 25 ise Galatasaray ilk 10 na girmeli 54 55 Yanıtla
  • GARİP DERVİŞ: TS liyim ama saçma bi istatistik. kupa göre olmadığı KESİN... Girilen pozisyon mu attığı gol mü neye göre??? 26 31 Yanıtla
  • İdris: fener süper kupa aldı doğru ya o yüzden 25 . 18 30 Yanıtla
  • Çelikk: Beşiktaş çöp 89 hee bundan sonra belli olacak 14 26 Yanıtla
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