Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da - Son Dakika
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Spor

Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da

Dünyaya rezil olduk! \'\'Maymun krizi\'\' bütün Avrupa\'da

Süper Lig'in önemli takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'maymun gibi zıpladılar' ifadesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulübün bu adımı, dünya basınında geniş yankı buldu. Galatasaray, Mourinho'nun bu ifadesi nedeniyle ırkçılık iddiasında bulundu. Bu durum, İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basınında manşetlere taşındı.

25.02.2025 11:51
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Süper Lig devi Galatasaray, derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" ifadelerinin yer aldığı açıklaması nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün bu hamlesi dünya basınında da geniş yankı buldu.

AVRUPA'DA MANŞET OLDU

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Jose Mourinho için suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Bu gelişme dış basında geniş yankı buldu. İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basını Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunacağını manşetlerine taşıdı.

Dış basında yer alan haberlerden bazıları şöyle;

INDEPENDENT: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi"

RECORD: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası"

MARCA: " Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi"

AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

SKY SPORTS: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."

SPORT: "Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi"

Jose Mourinho, Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaya rezil olduk! ''Maymun krizi'' bütün Avrupa'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Aa:
    fenerin olduğu yer zaten rezillik 185 111 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Gs tarihinden büyük adam mourinho 90 158 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    mourinho geldiginden beri bu ulkeyi kucuk gorrn aciklamalat yapti ama gel gorki umursanmadi psyronlarina bakip onlardan cesaret aliyor olmali 90 26 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    BU ADAMIN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİN.. 56 57 Yanıtla
  • serhat ali:
    hem ağlak hem şikeci takım galatasaraydır... 53 58 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bir çok yabancı T.D geldi ülkeye. Morinho gibi Türkiye yi ve Türk halkını küçümseyen ,hakaret eden biri gelmedi.. Onlarca kupa sahibi olması karakter sahibi olduğunu göstermez . 67 27 Yanıtla
  • barış özcan:
    Zıp zıp one demeliydi, maymun ağır olmuş. 49 23 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    bişey çıkmaz 54 9 Yanıtla
  • murat olguner:
    Zaten reziliz ilk defa olmadı 44 6 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    GS size kini hatırlatıyor yargı ile alakalı tehditleri meşhur 23 8 Yanıtla
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