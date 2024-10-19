Dur durak bilmeyen Icardi, Antalyaspor'a da attı - Son Dakika
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Spor

Dur durak bilmeyen Icardi, Antalyaspor'a da attı

Dur durak bilmeyen Icardi, Antalyaspor\'a da attı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynadığı maçta, Mauro Icardi'nin 10. dakikada attığı kafa golü takımını 1-0 öne geçirdi.

19.10.2024 19:33
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Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

ICARDI KAFAYLA ATTI

Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Icardi'nin 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı öne geçiren golü attı.

10. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Dur durak bilmeyen Icardi, Antalyaspor'a da attı

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Son Dakika Spor Dur durak bilmeyen Icardi, Antalyaspor'a da attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Icardinin kafasını mehmet büyükekşi kontrol edip vurdurmuştur değilmi şikebahçeliler. 43 20 Yanıtla
    Hüseyin Akar:
    Çektiği şut taça gitti onuda paylaşın ?? 1 2
  • Cocukluk askimsin:
    ferhatin kocası olan İcardi mi 29 4 Yanıtla
  • Alpi:
    BABANIZ GALATSARAY ..MAYIS AYINDA SALINCAĞA BİNECEKSİNİZ KLASİK 21 8 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şansların adamı 5 15 Yanıtla
  • pakart bell:
    kahrolsun fetö 14 3 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Bu gol OE Ferhat esere gelsin 14 1 Yanıtla
  • Tuna:
    Adam yakaladı mı atıyor, gol makinesi 11 maç 4 gol 10 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    saplamaya devammmm 7 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    saplaaaa 7 0 Yanıtla
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