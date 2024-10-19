Dur durak bilmeyen Icardi, Antalyaspor\'a da attı

Spor

Süper Lig devi Galatasaray, ligin 9. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

ICARDI KAFAYLA ATTI

Mertens'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Icardi'nin 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Galatasaray'ı öne geçiren golü attı.

10. dakikada Galatasaray'ın sağ kanattan Mertens ile kullandığı köşe vuruşunda Icardi 6 pasın sağ tarafından yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.