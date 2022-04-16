Durdurabilene aşk olsun! Fenerbahçe, Göztepe'yi de devirerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı - Son Dakika

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Serdar Aziz ve Arda Güler'in golleriyle, sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı.

SERDAR AZİZ PERDEYİ AÇTI

Maça adeta golle başlayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 4. dakikada fileleri havalandıran isim oldu. Bu golden sonra sarı-lacivertliler rakip kalede tehlike yarattı ancak Göztepe hızlı ataklarla etkili olmayı başardı. Altay kalesinde devleşirken ilk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

ARDA GÜLER SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıya da tutuk başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal; Arda Güler, Valencia ve Berisha'yı 69. dakikada oyuna sürdü. Bu dakikadan itibaren ibre tamamen Fenerbahçe'ye dönerken maçın skorunu belirleyen isim 83. dakikada penaltıdan attığı golle Arda Güler oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, üst üste 5. galibiyetini alırken lider Trabzonspor'la olan puan farkını 11'e indirdi.