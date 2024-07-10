Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

Dursun Özbek, Fenerbahçe\'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamalar sonrası Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Özbek, ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

10.07.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından hakkında yapılan şikayete ilişkin savcılığa ifade verdi.

FENERBAHÇE 2 AÇIKLAMADAN RAHATSIZ

Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Dursun Özbek'in 6 Kasım 2023 ve 27 Şubat'ta yaptığı açıklamaların ardından Özbek hakkında şikayette bulundu.

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

"ŞÜPHELİ" SIFATIYLA İFADE VERDİ

Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Dursun Özbek, bu kapsamda Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

AÇIKLAMA YAPMADI

Dursun Özbek, yaklaşık bir saat süren savcılıktaki ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, 6 Kasım, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet Maviş: sinek 2 8 7 Yanıtla
    Kenan KODALAK: KOÇspor 2 3
  • ahmet demir: sinek ikili vile değil bence sıfırr eksi eleman 4 2 Yanıtla
    Ümit Aytar: ekşi dediginiz adam GS yi şampiyon yaptı sizin süper zeki aglak baskanlariniz ne yaptı.tam koç sunuz 3 1

17:29 Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı Tam da Nasrallah konuşma yapıyordu! İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında ses hızını aştı
16:41 Rüşvet aldığı belirlendi Neslim Güngen soruşturmasında MASAK’ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında Rüşvet aldığı belirlendi! Neslim Güngen soruşturmasında MASAK'ın görevlendirdiği vergi müfettişi de gözaltında
16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
17:27 Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin şikayeti üzerine “şüpheli“ sıfatıyla ifade verdi Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi
16:51 Yeni sözleşme uzatmıştı Galatasaray’ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor Yeni sözleşme uzatmıştı! Galatasaray'ın yıldızı şimdiden ayrılmayı düşünüyor
16:50 Real Madrid, Arda Güler’in forma numarasını değiştirdi Real Madrid, Arda Güler'in forma numarasını değiştirdi
16:40 Ankara’nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy Ankara'nın yanı başında terk edilmiş ıssız bir köy
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 18:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin şikayeti üzerine "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement