Hastalığı ortaya çıktı! Dursun Özbek, ameliyat oldu - Son Dakika
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Spor

Hastalığı ortaya çıktı! Dursun Özbek, ameliyat oldu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsak daralması rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. 75 yaşındaki Özbek, bu nedenle sarı-kırmızılıların geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği olağan divan kurulu toplantısına da katılamamıştı.

17.01.2025 15:42
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Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bıçak altına yattı.

BAĞIRSAK AMELİYATI OLDU

Bağırsak daralması teşhisi konan sarı-kırmızılıların 75 yaşındaki başkanı, bu rahatsızlığı sebebiyle ameliyat edildi.

DİVANA KATILAMAMIŞTI

Dursun Özbek, rahatsızlığı nedeniyle kulübün geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği olağan divan kurulu toplantısına da katılmamıştı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Özbek'in rahatsızlığı olduğunu dile getirmişti.

Hastalığı ortaya çıktı! Dursun Özbek, ameliyat oldu

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Son Dakika Spor Hastalığı ortaya çıktı! Dursun Özbek, ameliyat oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Bahattin Eser:
    Allahın sopası yok 1 56 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    stanpullular gt vere vere çok kaybetti kanzızoldular sağlıkta bile birbirlerine sokyolar. geçmiş olsun delikanlı Ankaragüçlüyüz. ana bacı sağlıkta kutsallarımız var çok şükür 43 4 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Aşırı yalan söylemekten bağırsak düğümleme rahatsızlığı geçirmiş, yinede geçmiş olsun Allah şifa versin... 2 37 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt:
    yalan konuşmaktan bagırsaklar düğümlendi. 4 19 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BAHATTIN ESER SEN YEDIN GALIBA O SOPAYI PİRTTTTT 18 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    acil şifalar başkanım 17 2 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    geçmiş olsun dursun başkan, kuşlara aşırı saplamaktan kaymaklı olabilir, biraz istirahat sonrası saplamaya devam edersin, mayıs ayına şunun şurasında ne kaldı 10 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    pzvng yalancı Allah'ın sopası. işte adam ol bundan sonra Fener'e biat et 3 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    MURAT KARACA KENDI OZELLIERINI NE GUZEL ITIRAF ETMİŞSİN HADI PIRTTT 14 1 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA:
    kul hakkı yersen bağırsak ların işte böyle boku yer 2 9 Yanıtla
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