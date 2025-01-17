Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın başkanı Dursun Özbek, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bıçak altına yattı.
Bağırsak daralması teşhisi konan sarı-kırmızılıların 75 yaşındaki başkanı, bu rahatsızlığı sebebiyle ameliyat edildi.
Dursun Özbek, rahatsızlığı nedeniyle kulübün geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği olağan divan kurulu toplantısına da katılmamıştı. Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Özbek'in rahatsızlığı olduğunu dile getirmişti.
Son Dakika › Spor › Hastalığı ortaya çıktı! Dursun Özbek, ameliyat oldu - Son Dakika
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