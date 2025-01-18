Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, başkan Dursun Özbek'in bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla ameliyat olduğunu açıkladı.
Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklaması şu şekilde
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.
Başkanımız Dursun Aydın Özbek'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek ameliyat oldu - Son Dakika
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