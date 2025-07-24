Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı - Son Dakika
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Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı

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Dursun Özbek \'\'Anlaşmayı sonlandırdık\'\' dedi üyeler ayağa fırladı
24.07.2025 15:12
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Dursun Özbek \'\'Anlaşmayı sonlandırdık\'\' dedi üyeler ayağa fırladı
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün Bankalar Birliği anlaşmasını 22 Temmuz itibariyle sonlandırdığını açıkladı. Özbek'in o sözleri ayakta alkışlandı.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu toplantısında konuştu.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINI SONLANDIRDIK"

Özbek, üyelerin ayakta alkışladığı konuşmasında, "22 Temmuz itibariyle Galatasaray, Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırmıştır ve bu süratle mali bağımsızlığı için en önemli aşamalarından birini daha başarıyla tamamlamıştır. 3 senelik görevimiz boyunca 4.7 milyar TL anapara ve faiz ödedik. Yıllar içinde ödediğimiz faiz miktarının bizi nasıl yıprattığını ifade etmek için rakamların da bilinmesi lazım. Senelik faiz 40 milyon dolarlara ulaşmıştı. Şimdi bundan kurtulmanın sevincini yaşıyoruz.

Galatasaray, Bankalar Birliği'nden çıkma hedefini ilk defa ortaya koyan kulüptür. Rakiplerimiz zaman zaman bu projemizi tenkit etse de sonunda hepsi bizim dediğimize geldi. Bu anlamda futbol ailesine liderlik ettiğimiz için de mutluyum.

Ne dediysek, aynısını yapıyoruz. Size ne söz verdiysek, arkasında durduk ve yerine getirmek için en yüksek gayreti gösterdik. En büyük teşekkürü siz genel kurul üyelerine gönderiyorum. Çünkü siz, bana ve arkadaşlarıma inandınız, bizleri desteklediniz. Bu destek çok kıymetliydi. Size verdiğimiz sözü yerine getirmek, beni nasıl bir haleti ruhiye içine attı, bilemezsiniz.

Florya ihalesini başarıyla sonuçlandırdık. İhale Komisyonu Başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ederim. İhale şartnamesi Galatasaray'ın haklarını koruyan ve Galatasaray'ın geleceği için endişe yaratmayan şekilde hazırlandı. Yaklaşık 50 milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık. Aldığımız avansla Bankalar Birliği borcumuzu kapattık. Bir kısmı kasamızda duruyor, eski borçlarımızı kapatacağız.

Galatasaray'ı bizden sonra geleceklere en iyi şekilde bırakmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Türkiye'de herkesin gıptayla baktığı kulüp değil, dünyanın en büyüğü olmanın hayalini kuracağız. Galatasaray çok yaşayacak, her zaman daha fazlasını başaracak. Bunu da herkes böyle bilsin" dedi.

Dursun Özbek 'Anlaşmayı sonlandırdık' dedi üyeler ayağa fırladı

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren:
    yibe uzu. vadeli arsa yatirimj yaoin sayin baskanim para lazimsa taraftarlar hisse satin alabilirler bir sirket kurun taraftara arsa hisesi satabilirsin taraftar veya yineticiler olabilir 68 4 Yanıtla
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