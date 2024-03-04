Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu

İBB Başkanı İmamoğlu, Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'ı ziyaret etti. İmamoğlu'na 34 numaralı forma takdim eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Murat Kurum ile verdiği kareye ilişkin soruyu da yanıtladı. Özbek, "Gayrı ihtiyari bir hareket. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok" dedi.

04.03.2024 12:24  Güncelleme: 12:52
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Yaklaşan 31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

"SİYASİ RENGİNİZİ BELLİ Mİ EDİYORSUNUZ?"

Basın toplantısında söz alan muhabirlerden biri, "Rakip aday Murat Kurum ziyaret ettiğinde bir cümleniz olmuştu, 'İstanbul için bir şans' demiştiniz. Ardından geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf karesi çok eleştirildi. Siyasi renginizi belli ediyor musunuz? Söz hakkınız doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan diğer insanlara randevu vermediğiniz söyleniyor. Doğru mudur?" sorusunu yöneltti.

Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu

"GAYRİ İHTİYARİ BİR HAREKET" DEDİ

Özbek, İmamoğlu'nun yanında yöneltilen bu soruya, "Sorunun maksadı ve içeriği ile ilgili başka bir şey söylemek lazım. Sayın Başkanın ziyareti ile ilgili benim başkan olduğum dönemde, yaklaşık 1.5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisindeyiz. Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği desteklerden ötürü kendisine teşekkür ettim. Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili sayın başkanın davetine de gittim. Gayrı ihtiyari bir hareket yani. Dolayısıyla söyleyeceğim, ifade edeceğim bir şeyim yok" yanıtını verdi.

Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu

KRAVAT GÖNDERMESİ

Toplantısı sonrası İmamoğlu'nun Fenerbahçe ziyareti sırasında söylediği "On defa bana sarı lacivert kravat gelecek diye bekledik gelmedi vallaha" sözüne atıfta bulunan Özbek "Kravatı söylemedin" dedi. İmamoğlu cevap olarak "Hediyemi aldım evet" karşılığını verdi.

Dursun Özbek\'e İmamoğlu\'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu

Ekrem İmamoğlu, Dursun Özbek, Murat Kurum, Ali Koç, Yaşam, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu - Son Dakika

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  • Erol MARASLI: Babası oğlunu ellerinin arasına almış gel yavrucuğum yapıyor.Koca GS klup başkanı bunhallere düşmemeli 43 17 Yanıtla
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