Dursun Özbek\'e yıllar önceki 5. yıldız sözlerini hatırlattılar, bakın ne dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile oynanacak mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Özbek, şampiyonluk yarışı ve 5. yıldız hedefleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"HEDEFİMİZ, İKİ KULVARDA DA BAŞARIYI YAKALAMAK"

Sezonun gidişatı hakkında konuşan Özbek, "Artık sonuna doğru geliyoruz, büyük bir final havasında... Herkesin büyük bir mücadelesi var. Ligin en stresli, yoğun haftalarına giriyoruz. Hedefimiz, iki kulvarda da başarıyı yakalamak" dedi.

CAMİAYA ÇAĞRI YAPTI

Ligin son haftalarının çok zor olacağını vurgulayan Dursun Özbek, "Çok zorlu maçlar oynayacağız. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Hepsi final havasında. Ben buradan taraftarlarıma, yönetime, oyuncularıma, teknik heyete, buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu 6 hafta, ligin en önemli haftaları. 3 puanlı ligde puan farkı hiçbir şey ifade etmiyor, pazar günü bunun bir örneğini gördük. Eksik Kayserispor dediler, Fenerbahçe'den 1 puan aldı ve gitti" ifadelerini kullandı.

"BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

Taraftardan desteklerini beklediğini söyleyen sarı-kırmızılıların başkanı, "Taraftarımız bizi aynı şekilde desteklemeye devam etsin. Aynı konsantrasyonla mücadele edeceğiz. Yapmamız gereken bu. Bütün arzum, iki kulvarda da kupayı kaldırmak" şeklinde konuştu.

"PUAN PUANA GİBİ MÜCADELE EDECEĞİZ"

2017 yılındaki "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan biz 5. yıldızı takarız" sözleri hatırlatılan Özbek, "5 puan önde olmamızın çok önemli olmadığını ifade ettim. Biz, hiçbir zaman şu andaki pozisyonumuzu dikkate almadan mücadele edeceğiz. Puan puana gibi mücadele edeceğiz. Hedefimiz 5. yıldız. Hiçbir şekilde rehavete düşmeden, üstün konsantrasyonla oynamamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.