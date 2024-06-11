Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa eden Erden Timur'a sitem etti. Özbek, ''Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış'' dedi.

11.06.2024 20:44  Güncelleme: 21:13
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımdaki görevinden istifa eden Erden Timur ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Timur'un genç ve hassas olduğunu belirten Özbek, yapılan eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmesinin doğru olmadığını söyledi.

Dursun Özbek'in Erden Timur ile ilgili açıklamaları şu şekilde;

"ERDEN TİMUR'UN BAŞARILI OLMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

"Erden kardeşimi göreve ben getirdim. Seçime girmedi, sportif AŞ. atamayla oluyor. Biz daha önce de çalışıyorduk. Ben başkanken 2016'da forma sponsorumuzdu. Galatasaray'la ilgisi Mustafa Cengiz döneminde de devam etti. Biz 2022'de seçilince tekrar çağırdım. Başarılı bir dönem geçirdik. İşi delege ettikten sonra o kişinin işine müdahale etmemize gerek yok. Galatasaray bir başkanlık sistemi. Başkan olarak sorumlu sizsiniz. Günün sonunda hesap başkana sorulur. Bu manada biz de Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak.

"GALATASARAY'A KÜSMEK SON DERECE YANLIŞ"

Galatasaray'ın futbol aklı kim olacak? sorusuyla çok karşılaşıyorum. Erden Timur ile faaliyet unsurumuz farklıydı. Daha sonra futbolla ilgilenmesini rica ettim ve kabul etti. Bu sene ise olmayacağını söyledi. Buna alışmak lazım. Galatasaray başka kulüplere benzemiyor. Bizde eleştiri her zaman ön planda geliyor. Galatasaray bu şekilde büyümüş. Benim daha önceki dönemlerimi hatırlayın. Her türlü ağır eleştiriye maruz kaldık. Bu eleştirilerden dolayı Galatasaray'a küsmek son derece yanlış. Erden genç bir ve hassas bir kardeşim. O bu eleştirilerden rahatsız oldu. Ama eğer Galatasaray'a hizmet etmek istiyorsanız bu eleştirilere tahammüllü olmanız lazım.

"GENEL KURUL SİZİ KANTARA ÇIKARIR"

Fikir ayrılığı Galatasaray'da her zaman vardır. Herkesin aynı şeyi söylemesi normal bir şey olmaz. Fikir ayrılığının getirdiği pozitif şeyler de çoktur. Daha önceki başkanlık dönemlerimizde yaptığımız hatalar elbet vardı ama bu dönemde bu hataları yapmamaya çalıştık. 26 senede 9 başkan değişmiş olması bence iyi bir şey. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir dünya markasını yönetmek kolay bir şey değil. 26 sene dediğiniz zaman futbol ekonomisinin nerelere geldiğini de düşünmek lazım. Herkes eleştirilebilir. Genel kurul sizi kantara çıkarır. Bu genel kurul başarılı olan herkesi desteklemiştir. Başka takımlarla Galatasaray'ın yapısını kıyaslamak mümkün değil."

Dursun Özbek\'ten Erden Timur\'a sitem: Galatasaray\'a küsmesi son derece yanlış

Dursun Özbek, Erden Timur, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kadir yılmaz: kim bilir aranızda ne geçti başkan? ismi sizden önce geliyo diye ayağını kaydırmış olabilirmisiniz? azizde böyleydi. erden Timur zirvede bıraktı ama başkan olarak sizin yerinize gelecek nokta... 21 9 Yanıtla
    Sefa Hisar: Bende Erdem Timura severim ama başkan olacak karizma yok adamda giydiği ayakkabı dahi bir numara büyük ayağında lök lok ediyor.bundan önceki gelen seçilen başkanı unutmamak lazım adam Galatasaray küme düşürecektir. 8 12
  • Muammer Gökçetin: Eleştiri ayrı, hakaret, iftira ayrı. Eleştiriye evet, Çamur atmaya hayır. Siz Erdem beye yapılanlara normal diyebilirsiniz ama Erdem beydeki bu fark tam da GS taraftarının istediği gibi adam gibi adam. Ama ayağı kaydırıldı. Alaylı/liseli olay bu camia kullandı ve vaz geçti bu kadar basit. 14 2 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Erdem Timura ikinci Burak Elmas vakası olabilir daha genç aklıyla değil anlık kararlar veriyor.geçmişte yararı oldu gelecekte çok büyük zararı olabilir. 7 6 Yanıtla
  • Serkan Genç: ben Fenerbahçeliyim. ( adamı niye sattın ozaman) derim 3 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ahaaaa yanaklarını okşayan başkan konuşmuş)))) 0 0 Yanıtla

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