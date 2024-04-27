Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday - Son Dakika
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Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday

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Galatasaray'ın yıllık olağan bütçe toplantısında konuşan Dursun Özbek, Mayıs ayındaki seçimde başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.

27.04.2024 11:16  Güncelleme: 11:20
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Galatasaray'ın yıllık olağan bütçe toplantısında konuşan Dursun Özbek, Mayıs ayındaki seçimde başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu.

Toplantıyı açan başkan Özbek, divan başkanlığı için önerilen Eşref Alaçayır'ı oylamaya sundu. Alaçayır, oy birliğiyle bütçe toplantısının divan başkanı seçildi.

ÖZBEK YENİDEN ADAY

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıkladı.

Özbek açıklamasında, "Arkadaşarlımla birlikte bize emanet ettiğiniz bu onurlu görevi yerine getirmeye çalışıktı. Galatasarayımız için çalışmaktan hiçbir zaman yorulmadık. Bizi her zaman ayakta tutan en önemli şey, sizlerin verdiği destekti. Bu dönemde Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içerisinde neler yapabileceğini göstermiş olduğumuz düşünüyorum. 25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday - Son Dakika

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