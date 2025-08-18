Dursun Özbek\'in Barış Alper için istediği bonservis belli oldu

Galatasaray'da ilk 2 lig maçında 3 kez gol atıp 1 de asist yaparak sezona harika başlayan Barış Alper Yılmaz'ın transfer durumuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Avrupa'da birçok ekibin gözdesi haline gelen Barış Alper Yılmaz'a İngiltere ve İtalya'dan da talipler çıktı. Şu ana kadar en yüksek teklifi 30 milyon euro ile Suudi Arabistan'da NEOM Kulübü'nden alan Barış Alper Yılmaz için istenen bonservis de belli oldu. Galatasaray yönetimi, milli oyuncu için 45 milyon euro'nun altında bir rakamı kesinlikle kabul etmeyecek.

YENİ TEKLİF GELECEK

Başkan Dursun Özbek'in Barış'ı kolay kolay bırakmak istemediği, Neom kulübünün yetkililerinin yakın zamanda teklifini güncelleyeceği öğrenildi. Barış'ın satıldığı senaryoda Galatasaray, bu bölgeye yeni bir yıldız oyuncu takviyesi yapmayı planlıyor.