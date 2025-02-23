Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

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Galatasaray, şampiyonluk yarışında çok büyük bir öneme sahip olan ve yarın oynanacak olan Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlemedi. Başkan Dursun Özbek, dev maçın kazanılması durumunda futbolcuları mutlu edecek sürpriz primi soyunma odasında açıklamak istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan maçta da aynı yolu izlemişti.

23.02.2025 13:07
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Trendyol Süper Lig'de gözler yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrilirken, sarı-kırmızılıların dev maç için aldığı prim kararı dikkat çekti.

DERBİYE ÖZEL PRIM YOK

Sarı kırmızılı yönetim, tıpkı sezonun ilk yarısında olduğu gibi Fenerbahçe derbisi için özel bir prim belirlememe kararı aldı. Başkan Dursun Özbek, derbinin kazanılması durumunda futbolcuları mutlu edecek sürpriz primi soyunma odasında açıklamayı planlıyor. Galatasaray, ligin ilk yarısında Kadıköy'de 3-1 kazanılan derbi için de özel prim belirlememiş ancak soyunma odasında futbolcuları açıklanan primle şaşırtmıştı.

ALİ KOÇ, KESENİN AĞZINI AÇTI

Öte yandan Fenerbahçe, Galatasaray'ın tam tersi bir prim kararı aldı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Anderlecht karşılaşmasını gölgede bırakmamak için Galatasaray derbisinin primini hafta içerisinde açıklamayan başkan Ali Koç, belki de şampiyonluk yarışının düğümünü çözecek dev karşılaşma için kesenin ağzını açtı. Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon euroluk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi. Fenerbahçe'de futbolcular, RAMS Park'ta kazanıp lider Galatasaray ile aradaki farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir primi de ceplerine koymuş olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Dursun Özbek\'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Özgür Çelik:
    kuruluş amacımız feneri yenmek değil bizim. ekstra prime gerek yok gerekeni yaparız. ama onların tek amacı bu. o yüzden prim açıklamaları normal. küçükler büyükleri konuşur... 90 25 Yanıtla
  • bülent C.:
    Feneri yenmek için prim istiyorlarsa hiç oynamasınlar. Onlar kendileri bizi yenmek için büyük primler vermeye çalışıyor buda bizim büyüklüğümüzün kanıtıdır. Şampiyon ol al primini bu iş böyledir. Galatasaraylı olmak bunu gerektirir. 72 19 Yanıtla
  • Mehmet Kan:
    Şu fenere koy aslanım da acun da koç ta sabaha kadar kudursun 55 19 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Burada Fenerbahçe'nin verdiği primi eleştirenler kendileri normal hayatlarında prim aldıklarında herhalde almıyorlar büyük ihtimal çocuk esirgeme kurumuna bagışlıyorlar.fenerbahçe için önemli maç o yüzden prim verilmesi futbolcuyu exrta motive eder.biz prim veririz siz vermeyin. 6 11 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Memleket soğuktan donuyor, evsizlere bir gün sıcak bir yuva,bir kap yemek çok mu zor? GS,FB diğerleri geçmişine yatırım yapılmış bir sürü turşusu çıkmış topçu.Hiç birine bu paraları Avrupa da vermezler.Kaç yıldır bakıyorum bir ikisi hariç dişe dokunan önemli bir galibiyetimiz yok Avrupa da . Yetmiyor birde prim vereceklermiş.Şimşek sende seyret , emekliyi asgari ücretliyi açlığa mahkum et.Seçimde seni topçular kurtarsın. 9 1 Yanıtla
  • Gökay özel:
    idot kardeşim buradaki ana fikir şampiyonluk ve bu maçı kazanmak zorundasın ayıktınmı cahil özgür 0 10 Yanıtla
  • barış özcan:
    Bu maçlarda önceden primin pek önemi yoktu, çünkü futbolcular takımlarına gönül veriyordu, şimdi o aidiyet duygusu yok, tabi birde sahada pek Türk oyuncu olmaması da etken. Hal böyle olunca prim önemli bir motivasyon. 8 1 Yanıtla
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