Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Dursun Özbek\'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
18.01.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dursun Özbek\'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Haber Videosu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1-1 sona eren Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasına inmişti. Dursun Özbek'in soyunma odasında yaptığı konuşmanın detayları da ortaya çıktı.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

YÖNETİME PROTESTO GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yenilen gol sonrası ve maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar Dursun Özbek yönetimini defalarca kez istifaya davet etti.

SOYUNMA ODASINDA YAPTIĞI KONUŞMA ORTAYA ÇIKTI

Dursun Özbek, Galatasaray-Gaziantep FK maçının bitiş düdüğüyle birlikte soyunma odasına hareket etti. Takım ve teknik heyet ile bir araya gelen Dursun Özbek'in yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Teknik heyet ve futbolculara moral ile motivasyon veren Dursun Özbek'in ''Atletico Madrid maçında hepinize sonsuz güveniyorum. Sahaya çıkıp o maçı kazanacaksınız.'' dediği belirtildi.

Dursun Özbek, Gaziantep FK, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    dün akşamki oyunla o maça çıkacaklarsa hiç çıkılmasın bi yalan atın cenaze var Mevlüt var falan filan ayarlayın işte 22 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tutuklanan Ümit Karan’ın ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı
16 yaşında öldürülen Atlas’ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi’den geldi 16 yaşında öldürülen Atlas'ın annesine ilk destek Yasemin Minguzzi'den geldi
Ayrılık olabilir Torreira için Galatasaray’a yeni teklif geliyor Ayrılık olabilir! Torreira için Galatasaray'a yeni teklif geliyor

17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:18
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı
Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 17:56:22. #7.11#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.