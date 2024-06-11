Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı

Fenerbahçe\'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal\'a Dursun Özbek sahip çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı göndererek Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesi hakkında konuştu. Özbek, ''Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho? 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar'' açıklamasını yaptı.

11.06.2024 21:56
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"BU AŞI HER YÖNÜYLE TUTMUŞTUR"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, " Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaraylıların aidiyet duygusu başarıyı getiren en önemli faktör. Bizim Galatasaray'a getirdiğimiz bu aşı her yönüyle tutmuştur" dedi.

"NEDEN MOURINHO? BUNU DÜŞÜNMEK LAZIM"

Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Özbek, "Okan Buruk'un Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho? 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar" diye konuştu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (24)

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  • Selin Acargul: Beşiktaş bence ikinci ligde olmalı. hiç bir cazibesi olmayan boş takım. Semra Özal sayesinde 4 şampiyonluk hediye edildi. 1959 yılından önceki mahalli maçlardaki şampiyonluklar da sayıldı. yani kısaca bebek misali emzik verildi sürekli 20 11 Yanıtla
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  • Ali Yolun: Kurbana yakışan koçtur ama gel gör ki arada başkaları da kurban edilebiliyor 10 3 Yanıtla
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