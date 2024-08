Galatasaray Başkanı Karaborsa Bilet İddialarıyla İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Spor

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı kulüpten gündemden düşmeyen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili yeni bir hamle geldi. Başkan Dursun Özbek, konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü Futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

KARABORSA BİLET İDDİALARI NE?

Kulüpten bazı isimlerin karaborsa bilet sattığı, kulübün ve bazı isimlerin bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği iddialarını ilk kez Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'nda Hayri Kozak dile getirdi. Kozak, isim vermedi ama bazı yetkililerin böyle bir eylem içinde olduğunu ve bunun sonuçlarının kulüp için çok vahim olacağını iddia etti. Bu konuşmanın ardından sosyal medyada, 54 milyon euroya ulaşan bir bilet operasyonu yapıldığı iddia edildi. İddialara göre operasyonda 2 yöntem kullanıldı.

1. YÖNTEM: BÜYÜK MAÇLARIN BiLETLERİ ANINDA 'TAMAMI SATILDI' GİBİ GÖSTERİLİYOR

Özellikle Şampiyonlar Ligi maçları ve Fenerbahçe derbisi gibi ilginin çok yüksek olduğu karşılaşmalarda Galatasaray Kulübü'nün satışa çıkardığı 10 bin bilet, satışa çıktığı andan itibaren özel bir uygulama ile tükenmiş gösteriliyor. Ardından normal fiyatından satın alınan biletler karaborsa yöntemiyle 5 bin Euro'ya varan fiyatlarla taraftarlara devrediliyor. Galatasaray taraftar grubunun da (UltrAslan) karaborsa satış için kullanıldığı söyleniyor. Bu yöntemle satılan biletlerden yılda 54 milyon Euro gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

2. YÖNTEM: KULÜBE DEVREDİLEN KOMBİNE BİLETLER KARABORSADA SATILIYOR

Kombine bilet sahipleri izlemeyecekleri maçların kombine hakkını kulübe devrediyor. Kulüp bu kombineleri bir maçlığına satışa çıkarıyor. Satılan bilet ücretinin yüzde 60'ı kombine sahibine, yüzde 40'ı da kulübe kalıyor. İddialara göre bu yöntemle kulübe devredilen biletler de el altından 'karaborsada' satılıyor. Böylece hem kulüp hem de bazı yetkililer ve taraftar grubu haksız bir kazanç elde ediyor.

ALİ YÜCE'NİN İSTİFASI

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, Young Boys maçına saatler kala resmi hesaptan yapılan açıklamanın usulü ve zamanlamasının kendisini bu kararı almak zorunda bıraktığı belirterek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ali Yüce'nin açıklaması şu şekilde;

"Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray camiasının bir ferdi olarak Galatasaray'a hizmet etmeyi her zaman bir vazife bildim ve bu vazifeyi yerine getirmek için hiçbir makam beklentisi içinde olmadım. 25 Mayıs 2024 tarihinde yapılan seçimde, Başkanımız Sayın Dursun Özbek'in daveti üzerine yönetim kuruluna girmeyi kabul ettim. Seçildiğimiz günden bu yana, Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalıştım. Görevde bulunduğum süre boyunca, camiamızın gündemini ve beklentilerini dikkatle takip edip Yönetim Kurulu toplantılarında dile getirmeye gayret ettim. Ancak bu gayreti gösterdiğim süre boyunca yönetim anlayışı ve karar alma süreçlerindeki ciddi görüş farklılıkları nedeniyle bir yol ayrımına geldiğimi gördüm. Kulübümüze büyük bir prestij ve maddi kazanç sağlayacak olan Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçımıza saatler kala, resmi hesabımızdan paylaşılan açıklamanın usulü ve zamanlaması, şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı. Bugün itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bir taraftar olarak kulübümüzü her branşta desteklemeye ve ihtiyaç duyulan her an kulübümüzün yanında olmaya devam edeceğim. Galatasaray, benim için yalnızca bir spor kulübü değil; hayatım boyunca onurla taşıyacağım bir aidiyetin adıdır. Saygılarımla, Ali Yüce"

İSTİFAYA NEDEN OLAN AÇIKLAMA

Galatasaray, gündemde bir süredir meşgul eden ve soruşturma açıldığı öne sürülen 54 milyon euroluk karaborsa bilet iddialarıyla ilgili kritik Young Boys karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama;

"Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.

Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.

Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.

Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!

O zamana kadar KONSANTRASYON!"