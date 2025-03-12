Dursun Özbek köstebek avına çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Sarı Kırmızılı futbolcularla yöneticiler arasına mesafe koymak için düğmeye bastığı öğrenildi.

GİRİŞ YASAĞI GETİRDİ

Kemerburgaz'a giriş yasağı getiren Özbek, yöneticilerin futbolcularla konuşmasına kısıtlama getirerek, yalnızca belirlediği isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi.

KÖSTEBEK AVINA ÇIKTI

Torreira'nın doğum günü partisindeki fotoğrafların sızması camiada rahatsızlık yaratmıştı. Özbek'in, futbolculardan sosyal medya kullanımına dikkat etmelerini istedi ve özel hayatlarını ifşa eden paylaşımlarda titiz davranmalarını talep etiği ifade edildi. Dursun Özbek son olarak, içeriden bilgi sızdıranların tespit edilmesi konusunda kesin talimat verdi.