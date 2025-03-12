Süper Lig devi Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in Sarı Kırmızılı futbolcularla yöneticiler arasına mesafe koymak için düğmeye bastığı öğrenildi.
Kemerburgaz'a giriş yasağı getiren Özbek, yöneticilerin futbolcularla konuşmasına kısıtlama getirerek, yalnızca belirlediği isimlerin takımla birlikte olmasına karar verdi.
Torreira'nın doğum günü partisindeki fotoğrafların sızması camiada rahatsızlık yaratmıştı. Özbek'in, futbolculardan sosyal medya kullanımına dikkat etmelerini istedi ve özel hayatlarını ifşa eden paylaşımlarda titiz davranmalarını talep etiği ifade edildi. Dursun Özbek son olarak, içeriden bilgi sızdıranların tespit edilmesi konusunda kesin talimat verdi.
Son Dakika › Spor › Dursun Özbek köstebek avına çıktı - Son Dakika
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