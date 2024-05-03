Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı? - Son Dakika
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Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesinde listesini teslim etti. Özbek, Erden Timur ile ilgili soruya, "Erden Timur'la 7 senedir beraber çalışıyorum. Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Seçim sonrası Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz" yanıtını verdi.

03.05.2024 17:24  Güncelleme: 18:18
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Galatasaray'da 25 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını daha önce açıklayan mevcut başkan Dursun Özbek, listesini divan kuruluna sundu.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Listesini teslim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Özbek, "Bildiğiniz gibi Galatasaray seçim dönemine giriyor. 3 Mayıs itibariyle Galatasaray'ı önümüzdeki dönemde yönetmeye aday olanlar listesini divana vermek zorundalar ve bizde listelerimizi teslim ettik. Seçim dönemleri Galatasaray için bayram dönemi. Kararı verecek genel kuruldur. Biz 2 senelik bir dönemi tamamlıyoruz. Genel kurulun seçeceği yönetim Galatasaray'a hizmet vermeye devam edecektir. Getçiğimiz iki yılda yönetide çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük bir teşekkürü de geçtiğimiz dönemde bizi yalnız bırakmayan genle kurul üyelerine gönderiyorum. Birlik ve beraberlik için bizi desteklediler. Taraftalarıma da büyük bir teşekkürü gönderiyorum. Her maç dolu tribünlerde oynadık. Bizden bu desteği esirgememelerini istiyorum. Futbolda bu dönem son düzlüğe geldik. Hafta sonu kadın Futbol takımımız şampiyonluk maçına çıkıyor. Süper Lig'de de şampiyonluğu kovalıyoruz. Herkesten bu yarışta konsantrasyonunun bozulmaması için çalışmasını istiyorum. Mayıslar bizimdir. Hepinizie saygılar sunuyorum" dedi.

Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı?

ERDEN TİMUR, YENİ DÖNEMDE OLACAK MI?

Erden Timur ve Sportif AŞ ile ilgili soruyu yanıtlayan Dursun Özbek, "Sportif AŞ seçimden sonraki karar. Bizim bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Sürecin netleşmesi seçimden sonra olur. Yönetimlerin amacı Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturmaktır. Erden Timur'la 7 senedir beraber çalışıyorum. Galatasaray sevdalısı. Galatasaray'a hizmet aşkıyla yanan bir arkadaşım. Seçim sonrası Galatasaray'a hizmet etmek isteyen herkesle beraber oluruz. Dışarıda tartışıldığı şekilde düşünmeyin" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Dursun Özbek listesini teslim etti! Erden Timur, yeni dönemde olacak mı? - Son Dakika

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