Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika
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Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi

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Galatasaray ve Fenerbahçe ile de adı anılan İlkay Gündoğan'ın geleceği belli oldu.Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan İlkay, teknik direktör Pep Guardiola ile görüştükten sonra eski takımı Manchester City'e dönmeye karar verdi. Tecrübeli orta sahayı bedelsiz olarak kadrosuna katacak olan İngiliz ekibinin yıldız futbolcuya uzun soluklu bir sözleşme teklif etmesi beklenmiyor.

20.08.2024 16:32  Güncelleme: 16:44
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Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan'ın yılan hikayesine dönen transferi netlik kazanıyor. Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan deneyimli orta saha, eski takımına dönmeye hazırlanıyor.

MANCHESTER CITY'E DÖNÜYOR

AS'ta yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan İlkay Gündoğan, Manchester City'ye geri dönüyor. İlkay'ın Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile görüştükten sonra eski kulübüne dönme kararı aldı.

BEDAVAYA GİDECEK

Deneyimli orta sahanın bedelsiz bir şekilde Manchester City'nin yolunu tutması bekleniyor. Haberde Manchester City'nin futbolcuyla maaş konusunda anlaşması konusunda bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Ayrıca İngiliz ekibinin, Gündoğan'a uzun bir sözleşme teklif etmesi de beklenmiyor.

Dursun Özbek, 'Peşindeyiz' demişti! İlkay Gündoğan kararını verdi

BARCELONA RAKAMLARI

2023 yazında Manchester City ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, Katalan ekibinde çıktığı 51 maçta 5 gol attı ve 14 asist yaptı.

MİLLİ TAKIMI BIRAKTI

Barcelo'dan ayrılacağı konuşulan İlkay Gündoğan transfer iddiaları gündeme gelirken, deneyimli yıldız orta saha oyuncusu dün Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Dursun Özbek, 'Peşindeyiz' demişti! İlkay Gündoğan kararını verdi

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Türkiye'den İlkay Gündoğan için Fenerbahçe ve özellikle Galatasaray'ın adı geçerken sarı-kırmızılılardan da bir açıklama geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İlkay Gündoğan için yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan her takımın gündeminde olabilir. Önemli bir oyuncu. Haber dolaşıyor ama gerçekten Barcelona'dan ayrılıp ayrılmayacağı kesin değil. Şu ana kadar bendeki bilgi İlkay'ın hala Barcelona'da kalmak istediği yönünde. Galatasaray her zaman İlkay gibi bir futbolcunun peşindedir. Kadrosunda görmek ister. Tartıştığımız şeyin esasına inmek lazım. Bendeki bilgi İlkay'ın Barcelona'da kalmak yönünde" demişti.

Dursun Özbek, "Peşindeyiz" demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi

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Son Dakika Spor Dursun Özbek, 'Peşindeyiz' demişti! İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ferhat eser: 5saray ağlıyor 19 48 Yanıtla
  • Ferhat boş eser: Ferhat boş bey,bu GS sana ne yapmıştı acısı seneler sürmüş??? 38 10 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Bizde senin peşinden koşmuyoruz yani. Hagi Sneijder Lincoln terletmiş 10 numarayı. Gelirsen Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 desin ya da git City kulübesinden Cimbom'u seyret Şampiyonlar Ligi'nde 23 18 Yanıtla
    Yunus Gedik: İlkay galatasaraydan 10 gömlek üstün, cityyye gidiyoe adam sizin köy takımınıza mı gelcekti 0 2
  • Mehmet Yılmaz: Bu saatten sonrada gelme 20 5 Yanıtla
  • Çelikk: GS açıkta kaldı 7 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 8KUS BJK 1 1 Yanıtla
  • Dracarys null: Barcelona da bir Aslan var mı vardı :))) 1 0 Yanıtla

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