Dursun Özbek, PFDK\'ye sevk edildi

RAMAZAN KARAMAN:

futbolun itibarını asıl siz zedelediniz itibarmı kaldı Türk hakemlerine güvenmeyip yabancı var hakemi getirdiniz şimdide orta hakem gelecek fener bahçe istiyo diye bunları yapacaksın sonrada kalkıp itibardan söz edeceksin Türk fufbolunun içine ettiniz hala utanmadan sıkılmadan o koltukta oturuyorsun yazıklar olsun size...