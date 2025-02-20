Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve kulüp başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Sevk nedeni, kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan ve 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olarak nitelendirilen açıklamalar oldu.

20.02.2025 08:34
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 19.02.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler açıklandı.

Galatasaray Kulübü ve başkan Dursun Özbek, kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 19.02.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Dursun Özbek, PFDK\'ye sevk edildi

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Son Dakika Spor Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • bedir arslan:
    sen utanmadan yabancı hakem getir o zaman itibarınız artıyor ? 32 20 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    dursunu men edin bence. çirkefsarayın çirkef başkanı. 12 31 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    futbolun itibarını asıl siz zedelediniz itibarmı kaldı Türk hakemlerine güvenmeyip yabancı var hakemi getirdiniz şimdide orta hakem gelecek fener bahçe istiyo diye bunları yapacaksın sonrada kalkıp itibardan söz edeceksin Türk fufbolunun içine ettiniz hala utanmadan sıkılmadan o koltukta oturuyorsun yazıklar olsun size... 28 13 Yanıtla
  • RECEP ARGIN:
    şikebahçenin uşağı oldu iyice bunlar ne isterse hemen uygula 22 12 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Adam çıktı Türk futbolunu dünyaya rezil etti dalga geçti kılınızı bile kimildatmadınız...O zaman Türk futbolunun itibarı zedelenmemiş mıydı????? 15 9 Yanıtla
  • hasanbaba1946:
    yabancı hakem vinçiç, koç ali ve ceferin planı.,pionlarıda GENÇosman,! 11 5 Yanıtla
  • mustafa turan:
    PFDK ya TFF nin kendisinin sevk edilmesi, kapısına kilit vurulması lazım 9 2 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    ALLAHIM NELER OLUYOR. 5 1 Yanıtla
  • sinan aktepe:
    ne diyebilirim ki 2 3 Yanıtla
  • Mesut Adıgüzel:
    3 harfli markete kayyum atayın hepsi birbirlerine fiyat anlaşması yapıyorlar krem peynir farklı marka hepsinde aynı anda fiyatlar aynı zam yapıyorlar aynı marka olsa normal ama hepsi farklı marka nasıl aynı fiyat olur. 0 0 Yanıtla
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