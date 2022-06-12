Dursun Özbek seçildi işin rengi değişti! Arda Turan'ın geleceği belli oldu - Son Dakika
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Dursun Özbek seçildi işin rengi değişti! Arda Turan'ın geleceği belli oldu

12.06.2022 11:48

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen seçimde, Eşref Hamamcıoğlu ile yarışan ve son sandıklarda öne geçmeyi başaran Dursun Özbek başkan seçildi. Dursun Özbek'in teknik direktör adaylarından biri olan Fatih Terim göreve gelirse futbolu bırakmayı düşünen Arda Turan da teknik ekibe dahil olacak.

Akşam'ın haberine göre, futbola veda etmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın, Fatih Terim'in göreve gelmesi halinde teknik ekibinde yer alacağı öğrenildi. Dursun Özbek ve yönetim ekibinin teknik direktör adayları arasında Fatih Terim ve Okan Burak yer alıyor.

2. DURSUN ÖZBEK DÖNEMİ

Galatasaray'da Dursun Özbek ikinci kez başkanlığa seçildi. Eşref Hamamcıoğlu ile kıyasıya bir yarış içerisine giren Özbek, son iki sandıkta öne geçerek seçimi kazandı. Özbek ve ekibi teknik heyeti belirledikten sonra transfer çalışmalarına vakit kaybetmeden başlayacak.

Dursun Özbek seçildi işin rengi değişti! Arda Turan'ın geleceği belli oldu
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Dursun Özbek, Galatasaray, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek seçildi işin rengi değişti! Arda Turan'ın geleceği belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dursun Özbek seçildi işin rengi değişti! Arda Turan'ın geleceği belli oldu - Son Dakika
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