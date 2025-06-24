Dursun Özbek\'ten ayrılığa veto

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da yönetim, adı transfer dedikodularıyla anılan Mario Lemina için son karara vardı.
Gabonlu orta saha Lemina'nın ismi Suudi Arabistan olmak üzere birçok takımla anılıyordu. Sarı-kırmızılı yönetimden Lemina'nın ayrılığına veto geldi. Dursun Özbek önderliğindeki yönetimin oyuncuyu satmama kararı aldığı öğrenildi.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan dahil olan Lemina, Sarı-kırmızılı takımda çıktığı 16 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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