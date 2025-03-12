Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler

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Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya sert söylemlerde bulunan Özbek, ''Irkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi, sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın'' dedi.

12.03.2025 15:02  Güncelleme: 15:09
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Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Özbek'in konuşmasından satır başları şu şekilde;

"UEFA tarafından hazırlanan Avrupa kulüpleri finans ve yatırım raporunda, Galatasaray önemli başarılara ulaşarak hem Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu gösteriyor hem de Avrupa'nın büyükleri arasında yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor."

"Florya'da yapacağımız ihale şöyle bir ihale: Diyoruzki önemli firmalara 'sen bu işin erbabısın, gel burayı yap. Buradaki hasılatı anlaştığımız plan çerçevesinde paylaşalım.' Piyasa koşullarına göre bir fiyat belirlenecek. Burada bir bölüşme söz konusu. Bu bölüşmenin şeklini G.Saray'ın menfaatine olacak şekilde ortaya çıkaracağız."

"Galatasaray 120 yılda ağabeylerimiz sayesinde, bir dünya markası olma konumuna getirilmiş. Biz de tesisleşmeyi tamamlayalım."

"FORMA VE ÜRÜN SATIŞI"

2019 yılında 25 Milyon € olan forma ve ürün satış hasılatına, bugün 85 Milyon € seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablo, Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor."

"AHLAKSIZ OYUNLARA KARŞI SAHADA OLACAĞIZ"

"Bizi engellemek için organize bir şekilde hareket eden, kirli bir ittifakın parçası olan bu kişilere ve onların her gün sahnelemeye çalıştıkları ahlaksız oyunlara karşı yine sahada olacağız."

"IRKÇI SÖYLEMLERDE BULUNAN HOCALARINA ALKIŞ TUTUYORLAR"

"Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi, sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunmak zorunda bırakmasın!"

Dursun Özbek\'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho\'ya olay sözler

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler - Son Dakika

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