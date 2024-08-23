Dursun Özbek\'ten Fenerbahçe\'ye olay Şampiyonlar Lig\'i göndermesi

ferhat eser:

5-0 dan sonra 5saraylılar hangi yüzle maça gidecek hahahaha :)))

108 106 Yanıtla

Senol Soylu: 8eşiktaş, Galatasaraydan 6 gol yediğinde, liverpooldan 8 gol yediğinde hangi yüzle maçlara çıktıysa aynı yüzle çıkacağız. Bu sene de Galatasaray ŞAMPİYON olursa bak o zaman sen hangi yüzler nerelere çıkıyor. 0 0

Alparslan Dövücü: 8taşlı :))) 0 0