Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay Şampiyonlar Lig'i göndermesi - Son Dakika
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Spor

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay Şampiyonlar Lig'i göndermesi

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı ve Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıkladı. Young Boys'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından iddialı konuşan Özbek, 'Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız' dedi.

23.08.2024 11:58  Güncelleme: 13:09
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Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, sponsorluk anlaşması için basın toplantısı düzenledi. Başkan Dursun Özbek, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'YE OLAY GÖNDERME

Özbek, "Çarşamba günü futbol takımımız Şampiyonlar Ligi'ne doğru yolculuğuna başladı. Kimse merak etmesin. Taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı, başkalarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız. Salı günü bu stadyumda olanların inanması, bir saniye bile durmadan takımımızı desteklemesini rica ediyorum" dedi.

Dursun Özbek\'ten Fenerbahçe\'ye olay Şampiyonlar Lig\'i göndermesi

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay Şampiyonlar Lig'i göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • ferhat eser: 5-0 dan sonra 5saraylılar hangi yüzle maça gidecek hahahaha :))) 108 106 Yanıtla
    Senol Soylu: 8eşiktaş, Galatasaraydan 6 gol yediğinde, liverpooldan 8 gol yediğinde hangi yüzle maçlara çıktıysa aynı yüzle çıkacağız. Bu sene de Galatasaray ŞAMPİYON olursa bak o zaman sen hangi yüzler nerelere çıkıyor. 0 0 Alparslan Dövücü: 8taşlı :))) 0 0 yasin ünlü: ulan sizin evinizde 6-0 yendik bir kere bile konuşmadık ne büyüksün GALATASARAY 0 0
  • Emirhan Uslu: Fenerbahçe 10 kişi arenada top oynatmadı size. Gerçek şampiyon kim bütün Türkiye biliyor. Beşiktaş maçında da gördük sizi. 116 67 Yanıtla
    Mustafa Akhan: Keşke sahte şampiyon olup ta kupa getireydi 0 0 anek dote: tek maç kazanmayla şampiyon olunmaz hala öğrenemediniz şu futbolu :D 0 0 Emre Akcay: Gecen sene evde 3 disarida 3 gidiyoduk ama haklilik payi var mayis gelince zaten sampiyonuz diye salliyoruz oda sizin glbller icin sakiz oluyor 0 0
  • ferhat eser: Beşiktaşın aldığı başarıların yarısını alsın şampiyonlar liginde öyle gelsin 70 109 Yanıtla
    Yavuz null: ne başarınız var hırrımmm 0 0
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SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay Şampiyonlar Lig'i göndermesi - Son Dakika
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