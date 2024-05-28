Dursun Özbek\'ten gece yarısı F.Bahçe\'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez

Volkan Konak:

Ben anlamıyorum. Hakemlerle Tff ile buraya kadar geldıgınızı bır ben mı görüyorum? Onca takımın ahını aldınız fauller haksız penaltılar saibeli kararlar yere atlayan hep itiraz eden oyunucu ve teknık adamlar. Ben körüm sanırım. Birde kalkmışsın Tertemiz diorsun…

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Turan Alan: Şahibe arıyorsan ikinci olana bakabilirsin 17 tane penaltı sondakka penaltıları haksızca kendini yere atmalar penaltı almak icin kendi kendine rakibe celme takmalar kadıköydeki galatasaraya verilmeyen icardinin penaltısı yumruk atmalar ortamı germeler kaos ortamı yaratmalar statlarda ona buna saldırmalar hakemlerini oyuncular dahil tehtit etmeler neler neler şahibeli ikinci olana bakabilirsin 16 7