Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez - Son Dakika
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Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalarda, "Bizim bileğimizi kimse bükemez" dedi. 24. şampiyonluğu kazandıklarını ve önümüzdeki seneye 25. şampiyonluğu kazanmayı planladıklarını belirten Özbek, "Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık" dedi.

28.05.2024 09:19
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Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamalarının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "24. şampiyonluğu kazandık. İnşallah seneye 25. şampiyonluğumuzu da kazanıp 5. yıldızı almayı planlıyoruz." dedi.

"BİZİM BİLEĞİMİZİ KİMSE BÜKEMEZ"

Şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, "Sizlere 2 yıldır hizmet ediyoruz. Bu hizmetin karşılığını, güzelliğini sizlerin takdirine bıraktık. Geçen gün seçimde büyük bir teveccüh gösteren genel kuruluma ve sizlere teşekkür ediyorum. Önümüzde 2 sene ve alınacak çok kupa var. Çünkü meydan artık boş değil. Süper Kupa'yı ve lig şampiyonluğunu bu sene kazandık. Erden kardeşim çok net ifade etti. İçinde zerrece leke olmayan, sadece alın teri olan bir kupa kazandık. Galatasaray öyle büyük ki, öyle güzel bir camia ki.. Yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim bileğimizi kimse bükemez" dedi.

Dursun Özbek\'ten gece yarısı F.Bahçe\'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez

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Son Dakika Spor Dursun Özbek'ten gece yarısı F.Bahçe'ye gözdağı: Bizim bileğimizi kimse bükemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Volkan Konak: Ben anlamıyorum. Hakemlerle Tff ile buraya kadar geldıgınızı bır ben mı görüyorum? Onca takımın ahını aldınız fauller haksız penaltılar saibeli kararlar yere atlayan hep itiraz eden oyunucu ve teknık adamlar. Ben körüm sanırım. Birde kalkmışsın Tertemiz diorsun… 91 90 Yanıtla
    Turan Alan: Şahibe arıyorsan ikinci olana bakabilirsin 17 tane penaltı sondakka penaltıları haksızca kendini yere atmalar penaltı almak icin kendi kendine rakibe celme takmalar kadıköydeki galatasaraya verilmeyen icardinin penaltısı yumruk atmalar ortamı germeler kaos ortamı yaratmalar statlarda ona buna saldırmalar hakemlerini oyuncular dahil tehtit etmeler neler neler şahibeli ikinci olana bakabilirsin 16 7 Ahmet null: yalanciya yalanci olduğunu nasil antabilirsin? bosver gitsin siyaset kimim elindeyse onkazanir 9 2
  • Fayton Faytoncu: Tamam sakin ol abartma sende ) yeteri kadar her branşta rezil oldular 17 41 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan: Sadece oyuncularınızın hakemi aldatmak için tarlası yanmış köylü misali tepinmelerinin bile izahı yok! Hakemleri, fikstür ayarlamalarınızı, verilmeyen kartlarınızı, beyni çelişen rakiplerinizi,3 lü çektiren rakip oyuncunuzu, ofsaytımsıları, horon tepenleri saymazsak baya temiz kupa 15 13 Yanıtla
  • cagatay ulum: deve kuşu moduna giriyor d#rzü 16 11 Yanıtla
  • Emin Erol: Fenerbahçe yüz oksatmaz haysiyet onur şeref var Fenerbahçe'de siz de o yok 15 12 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Ben bu feneri de anlamıyorum sen mücadele etme süper kupayı kendi ellerinle acizce en büyük rakibine ver . 10 yıldır sadece Galatasaray şampiyon olmuyor Beşiktaş Trabzon Başakşehir Şampiyon oldu. Ali koç ve yönetimin değişmesi şart bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe’nin eski ruhunu yakalamasını istiyorum 12 3 Yanıtla
    Ercan Karatas: LİGİN ÖZETİ TFFYLE KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ ANKARAGÜCÜ BAŞKANI HAKEMİ DÖVDÜ DİYE ONLARI BİLE LİGDEN DÜŞÜRDÜLER O YÜZDEN KİMSE BANA MASAL ANLATMASIN 5 2
  • Mehmet Kurt: arkanızda olmayan yok...haliyle böyle konuşur... 7 5 Yanıtla
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